Onde assistir a Fluminense x Atlético Nacional, pela Copa Sul-Americana

Primeiro duelo do mata-mata será nesta quinta-feira (23), no Maracanã

Pela segunda fase da , o recebe o nesta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O duelo terá transmissão exclusiva do DAZN, plataforma de streaming esportivo. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Fluminense x Atlético Nacional DATA Quinta-feira, 23 de maio LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Divulgação

O duelo entre Fluminense x Atlético Nacional será exibido pelo DAZN neste mês. O torcedor que quiser acompanhar os jogos do time precisa assinar o serviço de streaming. O primeiro mês é gratuito.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLUMINENSE

Após a grande atuação da equipe no fim de semana, pelo Brasileirão, na goleada sobre o , o técnico Fernando Diniz tem apenas uma dúvida no setor ofensivo, já que Léo Arthur, titular nos útlimos jogos, não está inscrito na competição. Os mais cotados para a vaga são João Pedro e Marcos Paulo.

Escalação provável:

ATLÉTICO NACIONAL

Atravessando um momento delicado na temporada, a equipe colombiana não vence há três jogos, com o técnico Paulo Autuori, ex-dirigente do , e atual treinador do Atlético Nacional, pressionado.

"Eu tinha que ter uma atitude digna depois de uma partida ruim, mas estou pronto para continuar com muita vontade, mas sem fugir daquilo que programamos, disse Autuori.

O técnico não poderá contar com o zagueiro Alexis Henriquez, os meias Brayan Rovira e Jean Rivera, além de Jeison Lucumí, lesionados.

Escalação provável: