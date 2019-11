Onde assistir a Fluminense x Atlético-MG, pelo Brasileirão Série A 2019

Tricolor encara o Galo neste sábado (16), às 19h (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando fugir do rebaixamento, o recebe o neste sábado (16), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportv (exceto RJ), além do Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Atlético-MG DATA Sábado, 16 de novembro LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida tricolor visa a vitória no Maraca para se afastar do Z-4 / Foto:Divulgação Fluminense

A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportv (exceto RJ), além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLUMINENSE

Visando se livrar do rebaixamento, o Tricolor precisa vencer o Atlético-MG para seguir na luta. Para isso, o técnico Marcão fará algumas mudanças na equipe para o confronto deste sábado.

Marcos Felipe, por exemplo, entrará no lugar de Muriel no gol, que sofreu uma fratura na mão e está fora da temporada.

"Ele nos deu segurança pelo dia a dia dele. Em uns momentos, não estava indo para os jogos, mas o dia a dia dele tem sido muito positivo. É um cara que está sempre acompanhando os companheiros. Viu tudo o que estava acontecendo, mas nunca baixou a guarda. Isso nos deu segurança de dividir esse momento com ele. É um garoto muito focado, muito determinado. Se dá bem com todos. É o momento de ele dividir essa responsabilidade no campo", disse.

Além do mais, terá o retorno de Ganso e Orinho, no lugar de Caio Henrique, na seleção sub-23.

O Fluminense inicia a rodada na 17ª posição, com 34 pontos, A um ponto do , primeiro time fora do Z-4.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Gilberto, Nino, Digão e Orinho; Yuri, Allan, Daniel e Ganso; Yony González e Marcos Paulo

ATLÉTICO-MG

Sem perder há três rodadas (dois empates e uma vitória), o entra em campo com Marquinhos sendo a principal novidade entre os titulares. Ele entra no lugar de Otero, convocado para a seleção venezuelana, além de Jair, recuperado de uma lesão muscular.

"Claro que 100% fisicamente eu posso dizer que eu não estou. Mas da lesão eu estou 100%. Claro que só vou recuperar minha forma jogando, tendo sequência. Estou bem, estou voltando bem. A sequência de jogos vai me dar o condicionamento físico. Consegui ficar o tempo certo (fora) e me recuperar bem. Espero voltar bem e fazer aquilo que sempre fiz: ajudar meus companheiros tecnicamente. Estou ansioso para voltar.", disse Jair.

Atualmente, o Atlético ocupa a 12ª posição, com 40 pontos.

Provável escalação do Atlético-MG: Cleiton; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio ; Zé Welison, Jair, Luan, Cazares e Marquinhos; Di Santo

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Nos últimos 65 jogos entre as equipes, o Atlético-MG levou a melhor em 28 oportunidades, contra 19 do Fluminense, além de 19 empates.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Atlético-MG 2 x 1 Fluminense Brasileirão 2018 Fluminense 1 x 0 Atlético-MG Brasileirão 2018 Atlético-MG 5 x 2 Fluminense Brasileirão 2017 Fluminense 2 x 1 Atlético-MG Brasileirão 2017 Atlético-MG 1 x 1 Fluminense Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Fluminense Brasileirão 7 de novembro 2 x 1 Fluminense Brasileirão 10 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Fluminense Brasileirão 25 de novembro 20h (de Brasília) Fluminense x Brasileirão 28 de novembro 19h (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 0 Brasileirão 6 de novembro Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG Brasileirão 10 de novembro

Próximas partidas