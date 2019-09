Onde assistir a Flamengo x São Paulo, pelo Brasileirão Série A 2019

Rubro-Negro busca ampliar a vantagem na liderança do campeonato neste domingo (29); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Antes de voltar suas atenções para a semifinal da , o recebe o neste sábado (28), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x São Paulo DATA Sábado, 28 de setembro LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Gety Images)

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Atravessando um ótimo momento na temporada, o fará o seu segundo jogo consecutivo no Maracanã. Na última rodada, a equipe comandada por Jorge Jesus venceu o por 3 a 1.

Apesar de encarar o Grêmio na semifinal da Copa Libertadores na próxima semana , o treinador português já avisou que pretende utilizar a sua melhor equipe contra os paulistas.

Com isso, Rodrigo Caio irá reencontrar o seu ex-clube pela primeira vez. No primeiro turno, o zagueiro não foi utilizado, uma vez que Abel Braga optou por poupar a maioria dos titulares antes do jogo contra o .

O Flamengo ocupa a primeira posição, com 48 pontos. Três a mais que o , segundo colocado.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

SÃO PAULO

A derrota para o por 1 a 0 na útima rodada no meio da semana foi decisiva para Cuca entregar o cargo . No entanto, a diretoria não demorou para apresentar o novo técnico. Fernando Diniz, ex-Fluminense, chega sem tempo para preparar a equipe .

Hernanes, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, está de volta.

Mais artigos abaixo

Ocupando a sexta posição, com 35 pontos, o São Paulo venceu apenas um jogo nos últimos seis. Além de dois empates e três derrotas.

Provável escalação do São Paulo:

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Em 101 confrontos entre as equipes em todas as competições, o São Paulo registra uma pequena vantagem: 39 vitórias contra 32 do Rubro-Negro. No primeiro turno do Brasileirão 2019, a equipe paulista e o Flamengo empataram por 1 a 1, no Morumbi.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 São Paulo 1 x 1 Flamengo Brasileirão 2018 São Paulo 2 x 2 Flamengo Brasileirão 2018 Flamengo 0 x 1 Flamengo Brasileirão 2017 São Paulo 2 x 0 Flamengo Brasileirão 2017 Flamengo 2 x 0 São Paulo Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Flamengo Brasileirão 21 de setembro Flamengo 3 x 1 Internacional Brasileirão 25 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Flamengo Copa Libertadores 2 de outubro 21h30 (de Brasília) x Flamengo Brasileirão 6 de outubro 11h (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 São Paulo Brasileirão 21 de setembro São Paulo 0 x 1 Goiás Brasileirão 25 de setembro

Próximas partidas