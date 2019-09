(incompleto) Onde assistir a Flamengo x Santos, pelo Brasileirão Série A 2019

Líder e vice-líder entram em campo neste sábado (14), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando a liderança do Campeonato Brasileiro, e entram em campo neste sábado (14), às 17h (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 19ª rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Santos DATA Sábado, 14 de setembro LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto:Alexandre Vidal / Flamengo

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premirere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rhodolfo, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Ribeiro e Reinier; Vitinho e Gabigol

SANTOS

Provável escalação do Santos:

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Nos últimos cinco jogos, o Flamengo venceu apenas um jogo, no returno do Brasileirão 2018. Antes, o venceu três jogos, registrando ainda um empate. DATA JOGO COMPETIÇÃO 15/11/2018 Flamengo 1 x 0 Santos Brasileirão 25/07/2018 Santos 1 x 1 Flamengo Brasileirão 26/11/2017 Flamengo 1 x 2 Santos Brasileirão 02/08/2017 Santos 3 x 2 Flamengo Brasileirão 26/07/2017 Santos 4 x 2 Flamengo Copa do

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 3 x 0 Brasileirão 1 de setembro Avaí 0 x 3 Flamengo Brasileirão 7 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Flamengo Brasileirão 21 de setembro 17h (de Brasília) Flamengo x Brasileirão 25 de setembro a confirmar

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Santos Brasileirão 31 de agosto Santos 1 x 1 -PR Brasileirão 8 de setembro

Próximas partidas