Onde assistir a Flamengo x Portuguesa, pelo Campeonato Carioca?

Equipes entram em campo neste sábado (14), às 18h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e Portuguesa entram em campo neste sábado (14), às 18h (de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada da . A partida terá transmissão no GloboEsporte e na FlaTV, uma vez que o Rubro-Negro chegou a um acordo com a Rede Globo para a exibição desta partida em plataformas de streaming, para que os torcedores do clube possam assistir ao confronto, Além disso, a Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real, clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Portuguesa DATA Sábado, 14 de março de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida rubro-negra quer mais um título de 2020 / Foto: Getty Images

O duelo, pela primeira vez no , terá transmissão e poderá ser assistido no GloboEsporte ou na FlaTV, gratuitamente, uma vez que o clube chegou a um acordo com a Rede Globo para a exibição da partida . Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

O anúncio foi feito por Rodrigo Dunshee de Abranches, vice-presidente Geral e da Procuradoria Geral do Flamengo, em sua conta no Twitter.

Uma boa notícia nessa fase complicada..Fizemos um acordo transitório com a Globo para viabilizar a transmissão desses dois jogos próximos, devido à crise da saúde pública, na Fla TV e no site da empresa. — Rodrigo Dunshee de Abranches (@roddunshee) March 14, 2020

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com portões fechados devido ao coronavírus, o Flamengo, campeão da Taça Guanaraba e líder do Grupo A da Taça Rio, entra em campo visando se manter na ponta da tabela.

Para o duelo, o técnico Jorge Jesus faz mistério se irá escalar seus principais jogadores neste sábado. No entanto, a tendência é que Rodrigo Caio, recuperado de lesão muscular, retorne ao time.

Por outro lado, a Portuguesa aparece na segunda posição, com três pontos e chega embalada após a goleada aplicada sobre a .

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves (César); Berrío, Rodrigo Caio, Léo Pereira (Gustavo Henrique) e Renê; Willian Arão, Diego, Michael ( Ribeiro) e Vitinho; Bruno Henrique (Pedro Rocha) e Gabigol (Pedro).​

Provável escalação da Portuguesa: Milton Raphael; Luis Gustavo, Marcão, Dilsinho e Maicon Douglas; Lucas Vinícius, Diego Guerra, Henrique, Romarinho; Chay, Adriano e Cafu.

TAÇA RIO

GRUPO A



Boavista



Cabofriense

Flamengo



GRUPO B





Volta Redonda



Resende

Macaé

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 3 x 0 Botafogo Campeonato Carioca 7 de março Flamengo 3 x 0 SC 11 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Flamengo Copa Libertadores 19 de março 21h (de Brasília) Bangu x Flamengo Campeonato Carioca 23 de março 20h30 (de Brasília)

PORTUGUESA

JOGO CAMPEONATO DATA Bangu 1 x 0 Portuguesa Campeonato Carioca 28 de fevereiro Cabofriense 1 x 4 Portuguesa Campeonato Carioca 7 de março

Próximas partidas