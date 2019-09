Onde assistir a Flamengo x Internacional, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo na noite desta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na noite desta quarta-feira (25), o recebe o , às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para os estados do RJ, RS, SC, PR, MG, ES, TO, MS, MT, SE, AL, PE, PB, RN, CE, PI, MA, PA, AM, RO, AC, RR, AP e DF, além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Internacional DATA Quarta-feira, 25 de setembro LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Gety Images)

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para os estados do RJ, RS, SC, PR, MG, ES, TO, MS, MT, SE, AL, PE, PB, RN, CE, PI, MA, PA, AM, RO, AC, RR, AP e DF ., além do canal Premiere. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Na lideraça do Brasileiro, com quatro pontos de vantagem para o , segundo colocado, o Flamengo sabe que se manter no topo da tabela não é uma missão fácil. Para isso, Arrascaeta, um dos líderes da equipe, pede foco para se manter em primeiro.

"Foi muito difícil chegar a ser primeiro, acho que vai ser ainda mais se manter agora. Nosso grupo tem que estar focado nisso, todo mundo preparado para jogar. Sequência de jogos fortes que vamos precisar ganhar. Tem grandes equipes perto da gente, mas para gente sempre é importante jogo a jogo, sabendo que tem possibilidade de seguir lá na frente.", disse o jogador.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Filípe Luís, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Rafinha; Wilian Arão, Gerson, Arrascaeta e Piris da Motta; Bruno Henrique e Gabriel.

INTERNACIONAL

"Não dá para ser definitivo. Nem se ganharmos os dois jogos, mas também nem se não ganharmos. Óbvio que, se não tivermos bons resultados, fica mais difícil. Ainda mais em relação ao Flamengo. Temos que brigar para vencer. São adversários diretos. Se vencer, devolve a confiança", disse o vice de futebol Roberto Melo.

Mais artigos abaixo

Apesar do Inter não contar com D'Alessandro, com lesão muscular, o treinador ganhou dois reforços: Nonato e Rafael Sobis.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta, Uendel (Zeca); Edenilson, Rodrigo Lindoso, Patrick (Nonato); Nico López, Guerrero, Wellington Silva

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Em 2019, as equipes já se enfrentaram três vezes, com o Flamengo tendo eliminado o rival da . Ao todo, em 78 jogos disputados, a equipe Colorada venceu 30 vezes, empatou outras 22 e perdeu 26. No ano, foi uma vitória e uma derrotada para cada lado, além de um empate.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Internacional 1 x 1 Flamengo Libertadores 2019 Flamengo 2 x 0 Internacional Libertadores 2019 Internacional 2 x 1 Flamengo Brasileirão 2018 Internacional 2 x 1 Flamengo Brasileirão 2018 Flamengo 2 x 0 Internacional Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 0 Brasileirão 14 de setembro 1 x 2 Flamengo Brasileirão 21 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Brasileirão 28 de setembro 19h (de Brasília) x Flamengo Copa Libertadores 2 de outubro 21h30 (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 2 -PR Copa do 18 de setembro Internacional 1 x 0 Brasileirão 22 de setembro

Próximas partidas