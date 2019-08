Onde assistir a Flamengo x Grêmio, pelo Brasileirão da Série A 2019

Equipes entram em campo neste sábado (10), pela 14ª rodada do torneio nacional; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando se aproximar do líder , o enfrenta o neste sábado (10), às 19h (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere para todo o .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Grêmio DATA Sábado, 10 de agosto LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 19h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere para todo o Brasil . Aqui, na Goal , o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Em meio a rumor sobre uma possível contratação de Mario Balotelli , o , classificado para as quartas de final da , terá ainda pela frente o Grêmio e o , pelo Brasileirão antes de iniciar os duelos decisivos com o , marcados para os dias 21 e 28 de agosto.

Após ganhar o dia de folga na segunda-feira (5), o técnico Jorge Jesus adota precaução para o duelo das quartas de final da Libertadores contra o Internacional e, por conta disso, Rodrigo Caio, Lincoln e Gabigol não enfrentarão o Grêmio. Por outro lado, Cuéllar volta ao time.

Provável escalação: Diego Alves; Rafinha, Thuler, Pablo Marí e Filipe Luís; Cuéllar, Arão e Gerson; Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique

GRÊMIO

Buscando a sua quinta vitória no Brasileiro, que será importante para alavancar o clube na tabela de classificação, o técnico Renato Gaúcho indicou a escalação para o duelo com o Flamengo, com o atacante Luciano sendo testado em duas funções e deve mandá-lo a campo neste sábado.

Nem sempre conversamos no campo ali. Acho que são coisas que ficam ali no campo ou dentro do vestiário, cabe a nós focar sempre para cada jogo corresponder ao professor. É conversa que toda semana a gente tem”, disse o zagueiro Paulo Miranda, após Renato Gaúcho conversar com a equipe cerca de 30 minutos.

Atualmente, o Grêmio ocupa a 13ª posição, com 17 pontos . Na quarta-feira da semana seguinte, o Tricolor tem o primeiro duelo contra o Athletico-PR, pelas semifinais da Copa do Brasil.

Provável escalação: Julio César; Galhardo, Paulo Miranda, David Braz e Juninho Capixaba; Darlan, Thaciano, Luciano, Luan e Pepê; Diego Tardelli

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Equilíbrio é a palavra mais utilizada quando definimos os encontros das equipes recentemente. Nos últimos cinco jogos disputados, o Flamengo venceu duas vezes (justamente os dois duelos mais recentes), enquanto o Grêmio triunfou outras duas, além de um empate em 2018. DATA JOGO COMPETIÇÃO 21 /11/2019 Flamengo 2 x 0 Grêmio Brasileirão 16/08/2018 Flamengo 1 x 0 Grêmio 4/08/2018 Grêmio 2 x 0 Flamengo Brasileirão 02/08/2018 Grêmio 1 x 1 Flamengo Copa do Brasil 05/11/2017 Grêmio 3 x 1 Flamengo Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo 2 (4) x (4) 0 Libertadores 31 de julho 21h30 (de Brasília) 3 x 0 Flamengo Brasileirão 4 de agosto 16h (de Brasília)

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Flamengo Brasileirão 17 de agosto 19h (de Brasília) Flamengo x Internacional Libertadores 21 de agosto 21h30 (de Brasília)

GRÊMIO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO 0 x 3 Grêmio Libertadores 01 de agosto 21h30 (de Brasília) Grêmio x Brasileirão 6 de agosto 20h (de Brasília)

Próximas partidas