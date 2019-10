Onde assistir a Flamengo x Grêmio, pela semifinal da Copa Libertadores

Cariocas e gaúchos decidem a última vaga para a grande final nesta quarta-feira (23); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e decidem a última vaga para a final da na noite desta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Para avançar, a equipe comandada por Jorge Jesus precisa apenas de um empate sem gol, enquanto os gaúchos precisam vencer ou empatar com gols. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o , além do Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Grêmio DATA Quarta-feira, 23 de outubro LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o Brasil, além do Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Fla volta suas atenções para a Libertadores, sonhando em conquistar o título.

Adotando um tom de mistério na véspera do duelo, o técnico Jorge Jesus alimenta a expectativa da volta Rafinha, Filipe Luis e Arrascaeta, que se recuperam de lesão.

"São jogadores que ainda não estão em condições de ajudar. Temos pouco tempo, três dias. Filipe Luís demonstrou que está pronto. Jogou uma hora bem e sem problemas. Era esse o teste que queríamos fazer", apontou o treinador.

Após o empate em 1 a 1 no primeiro jogo na Arena, o tem a vantagem do empate sem gols para avançar à final e enfrentar o River Plate.

GRÊMIO

Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão e Gerson; Vitinho (Reinier), Éverton Ribeiro e Bruno Henrique; Gabigol

Precisando vencer ou empatar com gols com o Flamengo para avançar, o Tricolor vem de duas derrotas consecutivas no Brasileirão.

No entanto para o confronto decisivo, o técnico Renato Gaúcho irá colocar a sua melhor equipe em campo, com Kannemann, e Matheus Henrique, de volta.

Por outro lado, Jean Pyerre e Luan, lesionados, estão fora.

"Eles vêm jogando muito bem, a prova disso é que são líderes do Brasileiro. Nossa equipe tem muita qualidade também. Não à toa que estamos em uma semi novamente. Levamos dificuldade para (contra o ) e conseguimos. Vai ser uma grande partida, tomara que a gente possa estar na final novamente", disse Alisson.

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique e Maicon; Alisson, Thaciano (André) e ; Tardelli

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

O Grêmio leva pequena vantagem sobre o rival em confrontos diretos (34 vitórias contra 28 do Rubro-Negro), apesar da equipe carioca ter levado a melhor nos últimos jogos. Foram três vitórias para o Fla, além de dois empates e apenas uma derrota.

Agora, na noite desta quarta-feira (23), a equipe gaúcha precisa vencer no Maracanã para decidir a Copa Libertadores

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Grêmio 1 x 1 Flamengo Libertadores 2019 Flamengo 3 x 1 Grêmio Brasileirão 2018 Flamengo 2 x 0 Grêmio Brasileirão 2018 Flamengo 1 x 0 Grêmio 2018 Grêmio 2 x 0 Flamengo Brasileirão 2018 Grêmio 1 x 1 Flamengo Copa do Brasil

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Flamengo Brasileirão 17 de outubro Flamengo 2 x 0 Brasileirão 20 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Brasileirão 27 de outubro 19h (de Brasília) x Flamengo Brasileirão 31 de outubro 19h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 0 x 1 Brasileirão 16 de outubro Fortaleza 2 x 1 Grêmio Brasileirão 19 de outubro

Próximas partidas