Onde assistir a Flamengo x Goiás, pelo Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (14), às 11h (de Brasília), pela décima rodada da competição nacional

Promessa de casa cheia no Maracanã! Com mais de 55 mil ingressos vendidos antecipadamente, o recebe o neste domingo (14), às 11h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido ao vivo pelo canal Premiere. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Flamengo x Goiás DATA Domingo, 14 de julho LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Getty Images

O duelo será transmitido ao vivo pelo canal Premiere. Aqui, na Goal , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

No primeiro desafio de Jorge Jesus, o Flamengo empatou com o Athletico-PR por 1 a 1, na quarta-feira (10), pela primeira partida das quartas de final da Copa do , e agora o técnico português irá encontrar pela primeira vez co a torcida rubro-negra no Maracanã, com promessa de casa cheia.

No entanto, o treinador pode poupar Diego, com dores musculares. Apesar de ter participado do duelo na Arena da Baixada, o meia ainda não está 100% fisicamente e pode não entrar em campo neste domingo (14), visando o duelo decisivo contra o Furacão na próxima quarta (17).

Enquanto quem deve estrear com a camisa rubro-negra é Rafinha. O jogador pode entrar no lugar de Rodinei. No meio da semana, os flamenguistas foram apresentados a Pablo Marí, zagueiro do , Filipe Luís ainda não definiu o seu futuro, que pode ter como destino final a Gávea.

OBRIGADO, NAÇÃO! MAIS DE 55 MIL INGRESSOS VENDIDOS! O Maraca vai lotar contra o Goiás! Restam ingressos apenas para os setores Oeste, Maracanã Mais e Leste Mais. Quer garantir lugar antes de todo mundo e com desconto? Então seja sócio-torcedor! Acesse https://t.co/C62RjtwDeb 🔴⚫ pic.twitter.com/JHF1Xxak4Y — Flamengo (@Flamengo) 11 de julho de 2019

Provável escalação:

GOIÁS

O Goiás já tem o seu time definido para enfrentar o Fla no Maracanã. Recuperado de lesão muscular, mas sem ritmo de jogo, o meia Léo Sena ficará no banco de reservas, enquanto Yago Felipe segue entre os titulares.

Ocupando a sexta posição do Brasileirão, com 15 pontos, a equipe soma cinco vitórias e três derrotas e tem uma partida a menos que os concorrentes – o duelo da sétima rodada contra o foi adiado.

Provável escalação: