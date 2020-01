Onde assistir a Flamengo x Fluminense, pelo Campeonato Carioca?

Primeiro Fla-Flu do ano será disputado nesta quarta-feira (29), às 20h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Mais um clássico carioca na área. e entram em campo na noite desta quarta-feira (29), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do . O clássico não terá transmissão na TV, uma vez que o Rubro-Negro não chegou a um acordo para a exibição das partidas em TV aberta, TV paga e pay-per-view, mas a Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Fluminense DATA Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida rubro-negra quer mais um título sob o comando do Jorge Jesusl / Foto: Getty Images

O duelo não terá transmissão na TV, uma vez que o clube não chegou a um acordo para a exibição das partidas em TV aberta, TV paga e pay-per-view. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

Na última semana, Flamengo e Rede Globo emitiram comunicados oficiais divulgando, em tom amistoso, a falta de acordo entre as partes. Leia abaixo a íntegra dos dois comunicados.

Nota oficial do Flamengo:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, em razão do término de seu contrato com o Grupo Globo de Televisão para a transmissão do Campeonato Carioca de Futebol e a posição da emissora em só renová-lo mantendo exatamente as mesmas condições comerciais acertadas em 2016, não levando em conta a nova fase do Flamengo e nenhum dos pontos sugeridos pelo clube para uma possível renovação, os jogos de nosso time de futebol profissional no Carioca 2020 não serão transmitidos nos canais abertos da Rede Globo de Televisão, no SportTV em TV Paga e no Canal Premiere em sistema pay-per-view.

Apesar da não transmissão televisiva de seus jogos, a diretoria do Flamengo reafirma seu total compromisso em levar a campo todo o elenco de jogadores que foi campeão do Carioca, do Brasileirão e da Libertadores no ano de 2019. Será com este elenco completo e, ainda mais reforçado com as novas contratações, que lutaremos pelo bicampeonato carioca, além de buscar oferecer para nossa torcida e para os amantes do futebol um espetáculo de alto nível esportivo.

Temos certeza que, assim como fizemos em todo o decorrer do ano passado juntos, torcida e time serão mais uma vez protagonistas de momentos especiais para o futebol brasileiro.

Vale aqui o registro da continuidade de nossa parceria com Grupo Globo, através do contrato comercial que temos para as transmissões dos jogos do Campeonato Brasileiro. Uma parceria de mais de uma década, pautada pelo profissionalismo e respeito de ambas as partes."

Nota oficial da Globo:

"Fizemos ao Flamengo uma proposta para o Campeonato Carioca, mas infelizmente não chegamos a um acordo, pois o valor pedido pela diretoria do time rubro-negro está muito acima do acerto já feito com os outros clubes e a Federação do Rio de Janeiro. Por isso, até este momento, os jogos do Flamengo não serão transmitidos em nenhuma plataforma. Temos grande interesse nesses direitos e continuamos sempre abertos ao diálogo, esperando chegar a um acordo satisfatório para todos: clubes, federação, marcas, plataformas e, principalmente, para os torcedores.

Nosso objetivo é fazer uma transmissão do tamanho da paixão do carioca pelo futebol, sem abrir mão dos princípios que têm norteado nossas aquisições de direitos no futebol brasileiro. Adotamos cada vez mais modelos com critérios que visam maior equilíbrio e valorizam a meritocracia esportiva e comercial na alocação dos valores, em vez de valores diferenciados que acabam resultando em desigualdade preestabelecida.

É um sinal de respeito pelas equipes e pelos torcedores que defendem todas as cores e bandeiras nas arquibancadas do Rio de Janeiro. Sem distinção. É a forma de a Globo contribuir para um futebol brasileiro mais equilibrado, mais consistente, que seja bom para todos e não apenas para alguns.

Acreditamos que demos passos importantes nessa direção. Como acontece desde o início da temporada, o Flamengo – único clube até aqui ainda sem acordo com a Globo – continuará tendo espaço na cobertura constante dos programas esportivos da Globo, do SporTV e do GloboEsporte.com, além da exibição ao vivo de partidas do clube pela da América, Supercopa, Copa do e Campeonato Brasileiro."

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Apesar do elenco principal ter se apresentado na última segunda-feira (28), o deve seguir com a estratégia de utilizar seu time de garotos no Estadual.

No entanto, apesar da juventude, os meninos não estão decepcionando e lideram o Grupo A, com sete pontos (duas vitórias e um empate).

O destaque da semana foi o anúncio da permanência de Gabigol, que assinou com o Rubro-Negro por cinco temporadas - fica até dezembro de 2024.

Provável escalação do Flamengo: Gabriel Batista; Matheuzinho (João Lucas), Dantas, Rafael e Ramon; Hugo Moura, Vinícius Souza e Pepê; Yuri César, Lucas Silva e Rodrigo Muniz

FLUMINENSE

Com 100% de aproveitamento no Carioca, o entra em campo contando com o retorno de Hudson e Nenê, poupados na última rodada contra o .

Por outro lado, Paulo Henrique Ganso ainda não estará apto e deve seguir em pré-temporada junto com Marcos Paulo.

"Em se tratando de clássico, não está escrito time A, time B, Sub-20... É Fla-Flu. Nós representamos o Fluminense, um grande time, e sempre entraremos com a responsabilidade de vencer. Se eles estivessem com time titular, não seria diferente. Vamos entrar com força total. Sabemos que será um jogo difícil, tanto que o Flamengo tem feito um bom campeonato até aqui, segue invicto. Nossa obrigação é entrar sempre para vencer, dar nosso máximo e honrar as cores do Fluminense", disse o goleiro Muriel.

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Gilberto, Matheus Ferraz, Digão e Egídio; Henrique, Hudson, Yago e Nenê; Matheus Alessandro e Felippe Cardoso

TAÇA GUANABARA

GRUPO A

Bangu

Boavista





Flamengo



GRUPO B

Fluminense



Volta Redonda



Resende

Macaé

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 0 x 1 Flamengo Campeonato Carioca 22 de janeiro Flamengo 3 x 2 Volta Redonda Campeonato Carioca 25 de janeiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Resende x Flamengo Campeonato Carioca 2 de fevereiro 17h (de Brasília) Flamengo x Madureira Campeonato Carioca 8 de fevereiro 16h (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 0 Portuguesa Campeonato Carioca 23 de janeiro Bangu 1 x 3 Fluminense Campeonato Carioca 26 de janeiro

Próximas partidas