Onde assistir a Flamengo x Ceará, pelo Brasileirão Série A 2019?

Rubro-Negro entra em campo nesta quarta (27) após conquistar a Libertadores e o Brasileiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Campeão da Copa Libertadores e do Brasileirão sem mesmo ter entrado em campo no último fim de semana, o recebe o Ceará nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), com promessa de grande festa no Maracanã. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o , exceto para o RS, SC e interior de SP. Na Goal, você também pode acompanhar a partida e o pré-jogo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Ceará DATA Quarta-feira, 27 de novembro LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida rubro-negra fará uma grande festa no Maracanã após a conquista da Libertadores e Brasileirão / Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o Brasil, exceto RS, SC e interior de SP. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Com dois títulos conquistados em menos de 24 horas, o Flamengo irá reencontrar os seus torcedores no Maracanã em ritmo de festa após ser campeão da e Brasileirão.

Para o confronto, o técnico Jorge Jesus não poderá contar com Gabigol, suspenso.

Por outro lado, Berrío, Reiner, Vitinho, Piris da Motta, Lincoln, Renê, Rodinei, Diego, Thuler e Rhodolfo, que não foram titulares regulares nesta temporada, devem ter a oportunidade desde o início.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Rodinei, Rhodolfo, Thuler, Renê; Piris da Motta; Berrío, Diego, Vitinho; Reinier, Lincoln

CEARÁ

Ao contrário do Fla, o entra em campo pensando na vitória após o empate com o em 1 a 1.

Luiz Otávio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora do duelo.

Provável escalação do Ceará: Diogo Silva; Xavier, Tiago Alves, Valdo, Lucas; Fabinho, Wescley, Ricardinho; Chico, Galhardo, Felipe

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Em 21 confrontos entre as equipes, o Flamengo registra nove empates, contra apenas quatro do Ceará, além de oito empates. ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Ceará 0 x 3 Flamengo Brasileirão 2018 Flamengo 0 x 1 Ceará Brasileirão 2018 Ceará 0 x 3 Flamengo Brasileirão 2017 Ceará 0 x 0 Flamengo Primera Liga 2011 Ceará 0 x 1 Flamengo Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Flamengo Brasileirão 17 de novembro Flamengo 2 x 1 Copa Libertadores 23 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Flamengo Brasileirão 1 de dezembro 16h (de Brasília) Flamengo x Avaí Brasileirão 5 de dezembro 19h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Ceará Brasileirão 17 de novembro Ceará 1 x 1 São Paulo Brasileirão 24 de novembro

Próximas partidas