Onde assistir a Flamengo x Botafogo, pelo Brasileirão

Clássico carioca marca a 12ª rodada da competição nacional neste domingo (28)

Clássico carioca! Pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, e entram em campo neste domingo (28), às 16h (de Brasília), no Maracanã. O duelo será transmitido ao vivo pelo TV Globo, além do Premiere. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

JOGO Flamengo x Botafogo DATA Domingo, 28 de julho LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Getty Images

O duelo será transmitido ao vivo pela TV Globo e Premiere. Aqui, na Goal , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

A fase não está boa para o Flamengo. Após ser eliminado da Copa do , a equipe carioca foi derrotada pelo Emelec por 2 a 0 no primeiro duelo das oitavas de final da Libertadores.

Sofrendo forte pressão da torcida, o só pensa na vitória neste domingo para ganhar confiança para o duelo de volta, marcado para a próxima quarta-feira (31), no Maracanã.

Para completar a dor de cabeça do técnico Jorge Jesus, as lesões atingiram o elenco. Gerson, por exemplo, é o único meia à disposição.

O lateral-esquerdo Filipe Luís, novo reforço do clube, desembarcou nesta semana no Rio de Janeiro e já realizou avaliação física. No entanto, sem data para estreia.

Atualmente, o Rubro-Negro soma 21 pontos no Brasileiro e está a cinco de distância de e , que têm 26. O está na primeira posição por conta do saldo de gols.

BOTAFOGO

Assim como o Fla, o Alvinegro vem de derrota. O Atlético-MG venceu por 1 a 0 no Engenhão o duelo de ida das oitavas de final da .

Atualmente, a equipe ocupa a oitava posição, com 16 pontos.

Provável escalação: