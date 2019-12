Onde assistir a Flamengo x Avaí, pelo Brasileirão Série A 2019?

Rubro-Negro se despede do Maracanã em 2019 nesta quinta-feira (5); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com o futuro de Gabigol e Jorge Jesus incertos, o enfrenta o Avaí nesta quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO E ONDE É?

JOGO Flamengo x Avaí DATA Quinta-feira, 5 de dezembro LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 20h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida pode se despedir de Gabigol no Maracanã nesta quinta-feira (5) / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão pelo canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você fica ligado no duelo em em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Já pensando no Mundial , onde pode fazer a grande final com o , o Flamengo entra em campo contra o já rebaixado Avaí nesta quinta.

A partida pode marcar a despedida de Gabigol do Maracanã. A aumentou a pedida de 28 para 35 milhões de euros, e acredita que o Flamengo não disporá da alta quantia para comprar o atacante.

“Vai ser especial para mim. Desde a primeira vez que eu entrei no Maracanã, foi especial. Sempre foi um sonho jogar com a Flamengo. Pode ser a última, a gente não sabe. Vou tentar aproveitar da melhor maneira, me doar, como sempre fiz. Estou muito animado para esse jogo, espero que esteja com a casa lotada, como sempre. Entrar no Maracanã com a camisa do Flamengo é algo indescritível, nunca vou esquecer. Se eu voltar a jogar, vou ficar muito feliz também”, disse.

O começa no dia 11 de dezembro e a estreia do time carioca será no dia 17

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí (Rhodolfo) e Filipe Luís; Arão, Gerson e Arrascaeta; Ribeiro (Diego), Bruno Henrique (Reinier) e Gabigol

AVAÍ

Lanterna da competição e já rebaixado, o Avaí busca encerrar o ano com o mínimo de dignidade após acumular 23 derrotas no Brasileirão.

Provável escalação do Avaí: Vladimir; Lourenço, Marquinhos Silva, Eduardo Kunde e Ramon; Marcinho, Wesley e Richard Franco; Gabriel Lima, Caio Paulista e Jonathan.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 4 x 1 Ceará Brasileirão 28 de novembro 1 x 3 Flamengo Brasileirão 1 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Flamengo Brasileirão 8 de dezembro 16h (de Brasília)

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 0 Avaí Brasileirão 28 de novembro Avaí 1 x 1 Brasileirão 1 de dezembro

Próximas partidas