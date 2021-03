Onde assistir a Fiorentina x Milan, pela Serie A italiana?

Times se enfrentam neste domingo (21), às 14h (de Brasília), em Florença; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na vice-liderança da Serie A italiana, o Milan quer os três pontos para tentar voltar a brigar pelo título. Assim, viaja para enfrentar a Fiorentina, neste domingo (21), às 14h (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo pela Band, na TV aberta, e pelo Estádio TNT Sports, por streaming. Na Goal , você acompanha os lances em tempo real clicando aqui !

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fiorentina x Milan DATA Domingo, 21 de março de 2021 LOCAL Estádio Artemio Franchi - Florença, ITA HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Casa da Fiorentina será o palco do jogo / Foto: Getty Images

A Band, na TV aberta, e o Estádio TNT Sports, por streaming, exibirão a partida. Aqui, na Goal , você também segue o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FIORENTINA

Na 13ª colocação , a Fiorentina, a uma distância considerável da zona de rebaixamento, quer continuar vencendo para terminar a temporada de cabeça erguida.

O único desfalque da Viola para o confronto é o brasileiro Igor. De resto, Cesare Prandelli tem todas as peças de seu elenco e deve escalar o que tem de melhor.

Provável escalação da Fiorentina: Dragowski; Martínez Quarta, Pezzella e Milenkovic; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura e Cáceres; Ribéry e Vlahovic.

MILAN

Expulso contra o Napoli, Ante Rebic desfalcará o Milan diante da Viola. Mesmo assim, os Rossoneri vão com reforço no time titular para Florença: Ibrahimovic deve começar entre os titulares após ficar no banco na eliminação diante do Manchester United .

Rafael Leão, Romagnoli e Mandzukic também ficarão de fora da partida.

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori e Hernandez; Kessié e Tonali; Saelemaekers, Çalhanoglu e Kranic; Ibrahimovic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FIORENTINA

JOGO CAMPEONATO DATA Fiorentina 3 x 3 Parma Serie A 7 de março de 2021 Benevento 1 x 4 Fiorentina Serie A 13 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Genoa x Fiorentina Serie A 3 de abril de 2021 10h (de Brasília) Fiorentina x Atalanta Serie A 11 de abril de 2021 a definir

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 0 x 1 Napoli Serie A 14 de março de 2021 Milan 0 x 1 Manchester United Liga Europa 18 de março de 2021

Próximas partidas