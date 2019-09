Onde assistir a Finlândia x Itália, pelas Eliminatórias da Eurocopa

Seleções entram em campo neste domingo (8), às 15h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e internet

Finlândia e entram em campo neste domingo (8), às 15h45 (de Brasília), em duelo válido pela sexta rodada do Grupo J das Eliminatórias da 2020. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Space, na TV fechada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Finlândia x Itália DATA Domingo, 8 de setembro LOCAL Estádio Ratina - Tampere, Finlândia HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Space, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FINLÂNDIA

Ocupando a segunda posição do Grupo J, a Finlândia soma 12 pontos, com quatro vitórias e uma derrota.

O meio-campista Glen Kamara, deve estar seguro para começar ao lado do capitão Tim Sparv, embora Rasmus Schuller espera por uma chance entre os titulares.

Provável escalação da Finlândia: Hradecky; Raitala, Toivio, Arajuuri, Uronen; Lod, Kamara, Sparv, Soiri; Pukki, Tuominen

ITÁLIA

Os italianos estão na ponta da tabela de classificação após terem conquistado os 15 pontos possíveis no primeiro turno. No entanto, a equipe ainda precisará esperar ao menos a próxima rodada dupla das eliminatória para confirmar sua vaga na fase final do torneio.

Mais artigos abaixo

Marco Verratti recebeu o seu terceiro cartão amarelo e pode ser substituído por Stefano Sensi.

Provável escalação da Itália: ​​Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Barella, Jorginho, Sensi, Belotti, Pellegrini

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FINLÂNDIA

JOGO CAMPEONATO DATA Finlândia 2 x 0 Eliminatórias da Euro 8 de junho Liechtenstein 0 x 2 Finlândia Eliminatórias da Euro 11 de junho

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bósnia x Finlândia Eliminatórias da Euro 12 de outubro 13h (de Brasília) Finlândia x Armênia Eliminatórias da Euro 15 de outubro 13h (de Brasília)

ITÁLIA

JOGO CAMPEONATO DATA Itália 2 x 1 Bósnia Eliminatórias da Euro 11 de junho Armênia x Itália Eliminatórias da Euro 5 de junho

Próximas partidas