Onde assistir à final da Copa do Mundo feminina? Globo terá Cleber Machado

Estados Unidos aguardam as vencedoras do duelo entre Holanda e Suécia nesta quarta-feira (3)

A final da feminina entre e ou terá transmissão ao vivo da TV aberta. A Rede Globo decidiu transmitir a decisão no próximo domingo (7), a partir das 12h (de Brasília), em , na , com narração de Cléber Machado.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Mais artigos abaixo

Além da Globo, a Band também irá transmitir o duelo. Favoritas, as jogadoras dos Estados Unidos aguardam pelo vencedor da semifinal entre Holanda e Suécia nesta quarta (3).

Confira todos os detalhes da próxima fase:

CONFRONTOS DAS SEMIS DEFINIDOS

JOGO DIA HORÁRIO LOCAL Inglaterra 1 x 2 Estados Unidos Terça-feira (2) 16h (Brasília) Parc Olympique Lyonnais Holanda x Suécia Quarta-feira (3) 16h (Brasília) Parc Olympique Lyonnais

ONDE ASSISTIR

Você poderá acompanhar a grande final nos canais Sportv, além da TV Globo e Band. Aqui na Goal, a partida também será transmitida em tempo real.

FINAL: QUANDO E ONDE É?



(Foto: Getty Images)

A grande final do Mundial na França será sediada no Parc Olympique Lyonnais, em Lyon, no dia 7 de julho (domingo), às 12h (de Brasília), com cobertura completa da Goal.