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Liga dos Campeões - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 15:00 de Kuip

Transmissão de Feyenoord x FC Porto: canal de TV e opções online

Feyenoord x FC Porto será exibido na Holanda pela Ziggo Sport. Também é possível assistir ao jogo ao vivo pelo Ziggo Go no celular, tablet ou notebook. Confira abaixo as opções e acesse a transmissão.

Notícias dos times e elencos

Segundo as informações atuais, o Feyenoord não tem jogadores lesionados ou suspensos. A expectativa é que Van Bronckhorst conte com Tjark Ernst no gol, além de Givairo Read, Oussama Targhalline e Anis Hadj Moussa na escalação provável.

O FC Porto também não tem desfalques listados. Entre os nomes da escalação provável de Farioli estão Diogo Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Pepe. Novas informações sobre as escalações serão divulgadas mais perto do início da partida.

Momento dos times

O Feyenoord atravessa uma sequência difícil: não venceu os últimos cinco jogos, com dois empates e três derrotas. Na partida mais recente, perdeu por 3 a 2 para o Excelsior Rotterdam. Antes, também havia sido derrotado por 5 a 3 pelo sc Heerenveen. Nesses cinco jogos, o Feyenoord marcou nove gols e sofreu 11.

O FC Porto venceu os cinco jogos. O confronto com o Paredes pela Taça de Portugal terminou em 1 a 1 e está registrado como vitória. Antes, vieram os triunfos sobre o Vitória SC (2 a 1 fora de casa), o Napoli (4 a 1) e o Estoril (4 a 0). O Porto marcou 12 gols e sofreu três.

Confrontos diretos

Os clubes se enfrentaram anteriormente pela Liga Europa de 2019. O Porto venceu por 3 a 2 em dezembro, depois de o Feyenoord ter ganhado por 2 a 0 em casa, em outubro. Um amistoso em 2007 terminou em 0 a 0. Nos três jogos registrados, portanto, cada clube venceu uma vez, e o Feyenoord marcou quatro gols, contra três do Porto.

Classificação

Na Champions League, o Feyenoord ocupa a 32ª posição, enquanto o FC Porto está em 26º. Assim, o Porto está seis posições à frente do time de Roterdã.