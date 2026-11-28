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Eredivisie - Rodada 14 29 de nov. de 2026 - 08:30 de Kuip

Transmissão de Feyenoord x Ajax: canal de TV e opções online

Feyenoord x Ajax poderá ser acompanhado pelos canais de TV e serviços de streaming abaixo. Assista ao vivo pela ESPN via Ziggo, Watch ESPN, ESPN Extra ou Canal+ Netherlands.

Notícias dos times e elencos

O Feyenoord não conta com Jordan Bos, Jivayno Zinhagel, Tijme Wessels, Thomas Beelen e Jakub Moder por lesão. Não há suspensões registradas para o time da casa.

O Ajax não conta com Viktor Tsigankov, Caio Henrique, Jorthy Mokio, Simon Adingra e Kasper Dolberg por lesão. Também não há suspensos entre os visitantes. Ainda não há uma provável escalação disponível para nenhum dos dois times, então novas informações devem surgir pouco antes do início da partida.

Momento recente

O Feyenoord perdeu quatro dos últimos cinco jogos e empatou um (0-1-4). O resultado mais recente foi uma derrota por 0 a 1 para o FC Porto na Champions League. Antes, o clube perdeu por 5 a 3 para o sc Heerenveen e por 0 a 3 para a Inter. O time de Roterdã marcou nove gols e sofreu dez.

O Ajax venceu quatro vezes e empatou uma (4-1-0). O jogo mais recente foi uma vitória por 4 a 0 sobre o FC Thun na Conference League. Antes disso, venceu o FC Midtjylland fora de casa por 1 a 6. O Ajax marcou 16 gols e sofreu três, com três jogos sem sofrer gols nas últimas cinco partidas.

Confrontos diretos

O último encontro aconteceu em 22 de março de 2026, pela Eredivisie, e terminou em 1 a 1 no De Kuip. Nos últimos cinco confrontos, o Ajax venceu três, o Feyenoord ganhou um e houve um empate. Nessas partidas, o Ajax marcou seis gols, contra oito do Feyenoord, que venceu por 6 a 0 em abril de 2024.

Classificação

Na Eredivisie, o Feyenoord está na quinta posição, enquanto o Ajax ocupa o segundo lugar.