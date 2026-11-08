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Onde assistir a FC Utrecht x NEC: canal de TV, transmissão ao vivo pela internet, horário de início e desempenho recente das duas equipes

Utrecht x NEC Nijmegen
Utrecht
NEC Nijmegen
Eredivisie

Um guia de onde assistir ao duelo entre FC Utrecht e NEC, além das últimas notícias sobre as equipes.

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Eredivisie - Rodada 12
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Transmissão de FC Utrecht x NEC: canal de TV e opções para assistir ao vivo online

O duelo entre FC Utrecht e NEC pode ser acompanhado ao vivo pelos canais e serviços de streaming abaixo. Assista pela ESPN via Ziggo, Canal+, Watch ESPN ou ESPN Extra.

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Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Utrecht x NEC Nijmegen

4-2-3-1
Utrecht crest
Utrecht
UTR
Formação
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
3-1-4-2
team-logoS. PadtN. PanayiotouN. PanayiotouM. DiddenM. DiddenS. HoremansS. HoremansA. ZagreA. ZagreN. VesterlundN. Vesterlundteam-logoM. BroholmY. CathlineY. CathlineJ. van OvereemJ. van OvereemO. AgougilO. AgougilD. de WitD. de WitG. CrettazG. Crettazteam-logoG. BrasA. KaplanA. KaplanY. MoslihY. MoslihJ. MonteiroJ. MonteiroN. LebretonN. LebretonC. BischoffC. BischoffK. KersK. KersD. NejasmicD. NejasmicT. CheryT. CheryB. LinssenB. Linssen
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
4-2-3-1
Utrecht

Time titular

NEC Nijmegen

Técnico

  • A. Correia
  • D. Schreuder

O FC Utrecht não contará com Noah Ohio, Miliano Jonathans, Kevin Paredes e Victor Jensen, todos lesionados. A provável escalação de Correia tem Sergio Padt no gol, atrás de uma defesa formada por Nikolas Panayiotou, Matisse Didden, Siebe Horemans e Arthur Zagre. Dani de Wit e Joris van Overeem são esperados no centro do meio-campo.

O NEC viaja sem Dennis Geiger, Perr Schuurs e Tobias Storm, todos lesionados. Schreuder deve escalar uma equipe com Gonzalo Crettaz no gol, enquanto Bryan Linssen e Tjaronn Chery formam o ataque. Informações sobre a disponibilidade dos jogadores serão acrescentadas mais perto do início da partida, se necessário.

Forma recente

UTR

UTR - Sequência

WII
V3-1
TWE
V1-2
ZWO
E1-1
KZB
V0-1
TEL
D4-2
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
NEC

NEC - Sequência

SIT
E2-2
DZG
V2-4
GRO
E2-2
HEE
D1-0
OMO
V3-1
Gol marcado (sofrido)
11/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Nos últimos cinco jogos, o FC Utrecht somou duas vitórias, um empate e duas derrotas. A partida mais recente terminou em derrota por 4 a 2 para o Telstar, na Eredivisie. Antes disso, o Utrecht venceu o FC Twente (2 a 1) e o Willem II (3 a 1), resultados que ressaltam a irregularidade da equipe.

Nos últimos cinco jogos, o NEC registra duas vitórias, dois empates e uma derrota. A partida mais recente foi uma convincente vitória por 3 a 1 sobre o Omonia Nicosia, na Liga Europa. Na Eredivisie, o NEC perdeu seu último jogo da competição por 1 a 0 para o sc Heerenveen. Antes, havia empatado com o FC Groningen (2 a 2) e o Fortuna Sittard (2 a 2).

Confrontos diretos

Confrontos

UtrechtEmpateNEC Nijmegen
4
0
1
Eredivisie
NEC Nijmegen badge
NEC Nijmegen
NEC
1
Utrecht badge
Utrecht
UTR
3
FJ
Eredivisie
Utrecht badge
Utrecht
UTR
1
NEC Nijmegen badge
NEC Nijmegen
NEC
0
FJ
Eredivisie
Utrecht badge
Utrecht
UTR
0
NEC Nijmegen badge
NEC Nijmegen
NEC
1
FJ
Eredivisie
NEC Nijmegen badge
NEC Nijmegen
NEC
1
Utrecht badge
Utrecht
UTR
2
FJ
Eredivisie
Utrecht badge
Utrecht
UTR
1
NEC Nijmegen badge
NEC Nijmegen
NEC
0
FJ
7Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre os clubes foi em fevereiro de 2026, quando o NEC perdeu em casa por 3 a 1 para o FC Utrecht. Nos últimos cinco confrontos diretos, o FC Utrecht venceu três vezes, enquanto o NEC conquistou uma vitória; uma partida terminou empatada. Nesses cinco jogos, o Utrecht marcou oito gols, e o NEC, quatro.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FeyenoordFeyenoordFEY
117403312+2125
E
E
V
V
V
2
AjaxAjaxAJX
117313013+1724
V
V
V
E
E
3
PSVPSVPSV
117223513+2223
V
E
D
V
D
4
TwenteTwenteTWE
117222810+1823
V
V
D
E
V
5
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
116232013+720
D
D
E
D
V
6
Fortuna SittardFortuna SittardSIT
125522020020
E
E
V
E
E
7
HeerenveenHeerenveenHEE
115331913+618
V
V
V
D
V
8
Go Ahead EaglesGo Ahead EaglesGAE
124532427-317
V
D
V
D
E
9
FC GroningenFC GroningenGRO
114342624+215
D
E
D
V
V
10
CambuurCambuurCAM
114342322+115
V
V
E
V
E
11
UtrechtUtrechtUTR
113351931-1212
D
E
V
V
D
12
Sparta RotterdamSparta RotterdamSPA
123362129-812
D
V
D
V
E
13
PEC ZwollePEC ZwolleZWO
123361324-1112
E
V
E
V
D
14
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
112541719-211
D
E
E
E
E
15
ExcelsiorExcelsiorEXC
123271629-1311
D
D
D
D
D
16
TelstarTelstarTEL
122461825-710
E
V
D
D
E
17
Den HaagDen HaagHAA
122371625-99
V
D
D
V
E
18
Willem IIWillem IIWII
120391140-293
E
D
D
D
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
Classificação à UEFA Europa League
Europa Conference League Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

Na Eredivisie, o FC Utrecht ocupa atualmente a 11ª posição, enquanto o NEC está em 14º lugar.

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