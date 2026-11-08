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Eredivisie - Rodada 12 8 de nov. de 2026 - 14:00 Stadion Galgenwaard

Transmissão de FC Utrecht x NEC: canal de TV e opções para assistir ao vivo online

O duelo entre FC Utrecht e NEC pode ser acompanhado ao vivo pelos canais e serviços de streaming abaixo. Assista pela ESPN via Ziggo, Canal+, Watch ESPN ou ESPN Extra.

Notícias das equipes e elencos

O FC Utrecht não contará com Noah Ohio, Miliano Jonathans, Kevin Paredes e Victor Jensen, todos lesionados. A provável escalação de Correia tem Sergio Padt no gol, atrás de uma defesa formada por Nikolas Panayiotou, Matisse Didden, Siebe Horemans e Arthur Zagre. Dani de Wit e Joris van Overeem são esperados no centro do meio-campo.

O NEC viaja sem Dennis Geiger, Perr Schuurs e Tobias Storm, todos lesionados. Schreuder deve escalar uma equipe com Gonzalo Crettaz no gol, enquanto Bryan Linssen e Tjaronn Chery formam o ataque. Informações sobre a disponibilidade dos jogadores serão acrescentadas mais perto do início da partida, se necessário.

Forma recente

Nos últimos cinco jogos, o FC Utrecht somou duas vitórias, um empate e duas derrotas. A partida mais recente terminou em derrota por 4 a 2 para o Telstar, na Eredivisie. Antes disso, o Utrecht venceu o FC Twente (2 a 1) e o Willem II (3 a 1), resultados que ressaltam a irregularidade da equipe.

Nos últimos cinco jogos, o NEC registra duas vitórias, dois empates e uma derrota. A partida mais recente foi uma convincente vitória por 3 a 1 sobre o Omonia Nicosia, na Liga Europa. Na Eredivisie, o NEC perdeu seu último jogo da competição por 1 a 0 para o sc Heerenveen. Antes, havia empatado com o FC Groningen (2 a 2) e o Fortuna Sittard (2 a 2).

Confrontos diretos

O encontro mais recente entre os clubes foi em fevereiro de 2026, quando o NEC perdeu em casa por 3 a 1 para o FC Utrecht. Nos últimos cinco confrontos diretos, o FC Utrecht venceu três vezes, enquanto o NEC conquistou uma vitória; uma partida terminou empatada. Nesses cinco jogos, o Utrecht marcou oito gols, e o NEC, quatro.

Classificação

Na Eredivisie, o FC Utrecht ocupa atualmente a 11ª posição, enquanto o NEC está em 14º lugar.