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Transmissão de FC Utrecht x NEC: canal de TV e opções para assistir ao vivo online
O duelo entre FC Utrecht e NEC pode ser acompanhado ao vivo pelos canais e serviços de streaming abaixo. Assista pela ESPN via Ziggo, Canal+, Watch ESPN ou ESPN Extra.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Utrecht x NEC Nijmegen
O FC Utrecht não contará com Noah Ohio, Miliano Jonathans, Kevin Paredes e Victor Jensen, todos lesionados. A provável escalação de Correia tem Sergio Padt no gol, atrás de uma defesa formada por Nikolas Panayiotou, Matisse Didden, Siebe Horemans e Arthur Zagre. Dani de Wit e Joris van Overeem são esperados no centro do meio-campo.
O NEC viaja sem Dennis Geiger, Perr Schuurs e Tobias Storm, todos lesionados. Schreuder deve escalar uma equipe com Gonzalo Crettaz no gol, enquanto Bryan Linssen e Tjaronn Chery formam o ataque. Informações sobre a disponibilidade dos jogadores serão acrescentadas mais perto do início da partida, se necessário.
Forma recente
Nos últimos cinco jogos, o FC Utrecht somou duas vitórias, um empate e duas derrotas. A partida mais recente terminou em derrota por 4 a 2 para o Telstar, na Eredivisie. Antes disso, o Utrecht venceu o FC Twente (2 a 1) e o Willem II (3 a 1), resultados que ressaltam a irregularidade da equipe.
Nos últimos cinco jogos, o NEC registra duas vitórias, dois empates e uma derrota. A partida mais recente foi uma convincente vitória por 3 a 1 sobre o Omonia Nicosia, na Liga Europa. Na Eredivisie, o NEC perdeu seu último jogo da competição por 1 a 0 para o sc Heerenveen. Antes, havia empatado com o FC Groningen (2 a 2) e o Fortuna Sittard (2 a 2).
Confrontos diretos
Confrontos
O encontro mais recente entre os clubes foi em fevereiro de 2026, quando o NEC perdeu em casa por 3 a 1 para o FC Utrecht. Nos últimos cinco confrontos diretos, o FC Utrecht venceu três vezes, enquanto o NEC conquistou uma vitória; uma partida terminou empatada. Nesses cinco jogos, o Utrecht marcou oito gols, e o NEC, quatro.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|11
|7
|4
|0
|33
|12
|+21
|25
E
E
V
V
V
|2
|11
|7
|3
|1
|30
|13
|+17
|24
V
V
V
E
E
|3
|11
|7
|2
|2
|35
|13
|+22
|23
V
E
D
V
D
|4
|11
|7
|2
|2
|28
|10
|+18
|23
V
V
D
E
V
|5
|11
|6
|2
|3
|20
|13
|+7
|20
D
D
E
D
V
|6
|12
|5
|5
|2
|20
|20
|0
|20
E
E
V
E
E
|7
|11
|5
|3
|3
|19
|13
|+6
|18
V
V
V
D
V
|8
|12
|4
|5
|3
|24
|27
|-3
|17
V
D
V
D
E
|9
|11
|4
|3
|4
|26
|24
|+2
|15
D
E
D
V
V
|10
|11
|4
|3
|4
|23
|22
|+1
|15
V
V
E
V
E
|11
|11
|3
|3
|5
|19
|31
|-12
|12
D
E
V
V
D
|12
|12
|3
|3
|6
|21
|29
|-8
|12
D
V
D
V
E
|13
|12
|3
|3
|6
|13
|24
|-11
|12
E
V
E
V
D
|14
|11
|2
|5
|4
|17
|19
|-2
|11
D
E
E
E
E
|15
|12
|3
|2
|7
|16
|29
|-13
|11
D
D
D
D
D
|16
|12
|2
|4
|6
|18
|25
|-7
|10
E
V
D
D
E
|17
|12
|2
|3
|7
|16
|25
|-9
|9
V
D
D
V
E
|18
|12
|0
|3
|9
|11
|40
|-29
|3
E
D
D
D
D
Na Eredivisie, o FC Utrecht ocupa atualmente a 11ª posição, enquanto o NEC está em 14º lugar.