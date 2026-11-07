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Onde assistir a FC Twente x Ajax: canal de TV, transmissão ao vivo pela internet, horário de início e desempenho recente das duas equipes

Twente x Ajax
Twente
Ajax
Eredivisie

Um guia sobre onde assistir ao duelo entre FC Twente e Ajax, além das últimas notícias das equipes.

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Eredivisie - Rodada 12
De Grolsch Veste

Transmissão de FC Twente x Ajax: canal de TV e opções para assistir online ao vivo

A partida da Eredivisie entre FC Twente e Ajax será transmitida ao vivo pela ESPN via Ziggo, Canal+ e Watch ESPN. Confira abaixo as opções disponíveis para assistir ao jogo por streaming.

ESPN via Ziggo

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Canal+

Canal+

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Watch ESPN

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Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Twente x Ajax

4-3-3
Twente crest
Twente
TWE
Formação
Ajax crest
Ajax
AJX
4-3-3
J. DrommelJ. DrommelR. NijstadR. NijstadA. AdelgaardA. AdelgaardB. van RooijB. van RooijR. PropperR. PropperY. TahaY. TahaT. van den BeltT. van den BeltR. ZerroukiR. ZerroukiD. RotsD. RotsW. WeghorstW. WeghorstS. OerjasaeterS. OerjasaeterM. ter StegenM. ter StegenO. WijndalO. WijndalA. BouwmanA. BouwmanY. BaasY. BaasL. RosaL. RosaJ. MokioJ. MokioY. BissoumaY. BissoumaO. GloukhO. GloukhT. ArokodareT. ArokodareD. KlaassenD. Klaassenteam-logoA. Ouazane
Ajax crest
Ajax
AJX
4-3-3
Twente

Time titular

Ajax

Técnico

  • J. van den Brom
  • Michel

O técnico do FC Twente, John van den Brom, não poderá contar com Max Bruns, Lars Unnerstall, Stav Lemkin e Filip Thorvaldsen por causa de lesões. Não há suspensões registradas; a escalação definitiva será confirmada mais perto do início da partida.

O técnico do Ajax, Michel, não terá Julian Brandt, que deixou o jogo da semana passada com uma lesão na parte posterior da coxa, além de Kasper Dolberg, Anton Gaaei, Oliver Edvardsen e Simon Adingra, ausentes há mais tempo. Novas informações sobre a escalação do Ajax são esperadas à medida que a partida se aproxima.

Fase recente

TWE

TWE - Sequência

UTR
D1-2
LRI
V1-4
AZ
V0-2
EXC
V0-9
PAF
V3-1
Gol marcado (sofrido)
19/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
AJX

AJX - Sequência

GRO
V2-5
ATA
V2-0
SPA
V1-2
AZ
V1-0
MID
V1-6
Gol marcado (sofrido)
16/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O FC Twente venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições, com apenas uma derrota. A vitória mais recente foi por 3 a 1 sobre o Pafos na Conference League, em 5 de novembro. Antes disso, o Twente goleou o Excelsior Rotterdam por 9 a 0 na Eredivisie. Em cinco partidas, a equipe marcou 16 gols e sofreu quatro.

O Ajax também venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições e não perdeu nenhuma partida da Eredivisie nessa sequência. O resultado mais recente foi uma impressionante vitória por 6 a 1 sobre o FC Midtjylland na Conference League, em 5 de novembro. Antes, a equipe de Amsterdã venceu o AZ por 1 a 0 e a Atalanta por 2 a 0. O Ajax marcou 11 gols e sofreu quatro nessas cinco partidas.

Confrontos diretos

Confrontos

TwenteEmpateAjax
1
1
3
Eredivisie
Ajax badge
Ajax
AJX
1
Twente badge
Twente
TWE
2
FJ
Eredivisie
Twente badge
Twente
TWE
2
Ajax badge
Ajax
AJX
3
FJ
Eredivisie
Ajax badge
Ajax
AJX
2
Twente badge
Twente
TWE
0
FJ
Eredivisie
Twente badge
Twente
TWE
2
Ajax badge
Ajax
AJX
2
FJ
Eredivisie
Ajax badge
Ajax
AJX
2
Twente badge
Twente
TWE
1
FJ
7Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O encontro mais recente entre os dois clubes foi em 4 de abril de 2026, quando o Ajax venceu o FC Twente por 2 a 1 em Amsterdã, pela Eredivisie. Antes disso, o Twente venceu o Ajax por 2 a 3 em casa, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela Eredivisie, o Ajax venceu três vezes, enquanto o Twente conquistou uma vitória e uma partida terminou empatada.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FeyenoordFeyenoordFEY
117403312+2125
E
E
V
V
V
2
AjaxAjaxAJX
117313013+1724
V
V
V
E
E
3
PSVPSVPSV
117223513+2223
V
E
D
V
D
4
TwenteTwenteTWE
117222810+1823
V
V
D
E
V
5
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
116232013+720
D
D
E
D
V
6
Fortuna SittardFortuna SittardSIT
115421818019
E
V
E
E
V
7
HeerenveenHeerenveenHEE
115331913+618
V
V
V
D
V
8
FC GroningenFC GroningenGRO
114342624+215
D
E
D
V
V
9
CambuurCambuurCAM
114342322+115
V
V
E
V
E
10
Go Ahead EaglesGo Ahead EaglesGAE
113532327-414
D
V
D
E
E
11
Sparta RotterdamSparta RotterdamSPA
113352026-612
V
D
V
E
D
12
UtrechtUtrechtUTR
113351931-1212
D
E
V
V
D
13
PEC ZwollePEC ZwolleZWO
123361324-1112
E
V
E
V
D
14
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
112541719-211
D
E
E
E
E
15
ExcelsiorExcelsiorEXC
113261628-1211
D
D
D
D
E
16
TelstarTelstarTEL
112361623-79
V
D
D
E
D
17
Den HaagDen HaagHAA
111371324-116
D
D
V
E
E
18
Willem IIWillem IIWII
120391140-293
E
D
D
D
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
Classificação à UEFA Europa League
Europa Conference League Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

Na Eredivisie, o FC Twente ocupa atualmente a quarta posição, enquanto o Ajax está em segundo lugar.

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