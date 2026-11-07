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Eredivisie - Rodada 12 8 de nov. de 2026 - 08:30 De Grolsch Veste

Transmissão de FC Twente x Ajax: canal de TV e opções para assistir online ao vivo

A partida da Eredivisie entre FC Twente e Ajax será transmitida ao vivo pela ESPN via Ziggo, Canal+ e Watch ESPN. Confira abaixo as opções disponíveis para assistir ao jogo por streaming.

Notícias das equipes e elencos

O técnico do FC Twente, John van den Brom, não poderá contar com Max Bruns, Lars Unnerstall, Stav Lemkin e Filip Thorvaldsen por causa de lesões. Não há suspensões registradas; a escalação definitiva será confirmada mais perto do início da partida.

O técnico do Ajax, Michel, não terá Julian Brandt, que deixou o jogo da semana passada com uma lesão na parte posterior da coxa, além de Kasper Dolberg, Anton Gaaei, Oliver Edvardsen e Simon Adingra, ausentes há mais tempo. Novas informações sobre a escalação do Ajax são esperadas à medida que a partida se aproxima.

Fase recente

O FC Twente venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições, com apenas uma derrota. A vitória mais recente foi por 3 a 1 sobre o Pafos na Conference League, em 5 de novembro. Antes disso, o Twente goleou o Excelsior Rotterdam por 9 a 0 na Eredivisie. Em cinco partidas, a equipe marcou 16 gols e sofreu quatro.

O Ajax também venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições e não perdeu nenhuma partida da Eredivisie nessa sequência. O resultado mais recente foi uma impressionante vitória por 6 a 1 sobre o FC Midtjylland na Conference League, em 5 de novembro. Antes, a equipe de Amsterdã venceu o AZ por 1 a 0 e a Atalanta por 2 a 0. O Ajax marcou 11 gols e sofreu quatro nessas cinco partidas.

Confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes foi em 4 de abril de 2026, quando o Ajax venceu o FC Twente por 2 a 1 em Amsterdã, pela Eredivisie. Antes disso, o Twente venceu o Ajax por 2 a 3 em casa, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela Eredivisie, o Ajax venceu três vezes, enquanto o Twente conquistou uma vitória e uma partida terminou empatada.

Classificação

Na Eredivisie, o FC Twente ocupa atualmente a quarta posição, enquanto o Ajax está em segundo lugar.