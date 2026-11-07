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Transmissão de FC Twente x Ajax: canal de TV e opções para assistir online ao vivo
A partida da Eredivisie entre FC Twente e Ajax será transmitida ao vivo pela ESPN via Ziggo, Canal+ e Watch ESPN. Confira abaixo as opções disponíveis para assistir ao jogo por streaming.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Twente x Ajax
Time titular
Técnico
- J. van den Brom
- Michel
O técnico do FC Twente, John van den Brom, não poderá contar com Max Bruns, Lars Unnerstall, Stav Lemkin e Filip Thorvaldsen por causa de lesões. Não há suspensões registradas; a escalação definitiva será confirmada mais perto do início da partida.
O técnico do Ajax, Michel, não terá Julian Brandt, que deixou o jogo da semana passada com uma lesão na parte posterior da coxa, além de Kasper Dolberg, Anton Gaaei, Oliver Edvardsen e Simon Adingra, ausentes há mais tempo. Novas informações sobre a escalação do Ajax são esperadas à medida que a partida se aproxima.
Fase recente
O FC Twente venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições, com apenas uma derrota. A vitória mais recente foi por 3 a 1 sobre o Pafos na Conference League, em 5 de novembro. Antes disso, o Twente goleou o Excelsior Rotterdam por 9 a 0 na Eredivisie. Em cinco partidas, a equipe marcou 16 gols e sofreu quatro.
O Ajax também venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições e não perdeu nenhuma partida da Eredivisie nessa sequência. O resultado mais recente foi uma impressionante vitória por 6 a 1 sobre o FC Midtjylland na Conference League, em 5 de novembro. Antes, a equipe de Amsterdã venceu o AZ por 1 a 0 e a Atalanta por 2 a 0. O Ajax marcou 11 gols e sofreu quatro nessas cinco partidas.
Confrontos diretos
Confrontos
O encontro mais recente entre os dois clubes foi em 4 de abril de 2026, quando o Ajax venceu o FC Twente por 2 a 1 em Amsterdã, pela Eredivisie. Antes disso, o Twente venceu o Ajax por 2 a 3 em casa, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela Eredivisie, o Ajax venceu três vezes, enquanto o Twente conquistou uma vitória e uma partida terminou empatada.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|11
|7
|4
|0
|33
|12
|+21
|25
E
E
V
V
V
|2
|11
|7
|3
|1
|30
|13
|+17
|24
V
V
V
E
E
|3
|11
|7
|2
|2
|35
|13
|+22
|23
V
E
D
V
D
|4
|11
|7
|2
|2
|28
|10
|+18
|23
V
V
D
E
V
|5
|11
|6
|2
|3
|20
|13
|+7
|20
D
D
E
D
V
|6
|11
|5
|4
|2
|18
|18
|0
|19
E
V
E
E
V
|7
|11
|5
|3
|3
|19
|13
|+6
|18
V
V
V
D
V
|8
|11
|4
|3
|4
|26
|24
|+2
|15
D
E
D
V
V
|9
|11
|4
|3
|4
|23
|22
|+1
|15
V
V
E
V
E
|10
|11
|3
|5
|3
|23
|27
|-4
|14
D
V
D
E
E
|11
|11
|3
|3
|5
|20
|26
|-6
|12
V
D
V
E
D
|12
|11
|3
|3
|5
|19
|31
|-12
|12
D
E
V
V
D
|13
|12
|3
|3
|6
|13
|24
|-11
|12
E
V
E
V
D
|14
|11
|2
|5
|4
|17
|19
|-2
|11
D
E
E
E
E
|15
|11
|3
|2
|6
|16
|28
|-12
|11
D
D
D
D
E
|16
|11
|2
|3
|6
|16
|23
|-7
|9
V
D
D
E
D
|17
|11
|1
|3
|7
|13
|24
|-11
|6
D
D
V
E
E
|18
|12
|0
|3
|9
|11
|40
|-29
|3
E
D
D
D
D
Na Eredivisie, o FC Twente ocupa atualmente a quarta posição, enquanto o Ajax está em segundo lugar.