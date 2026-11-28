Como assistir a FC Porto x Sporting CP com uma VPN

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. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Campeonato Português - Rodada 12 29 de nov. de 2026 - 15:30 Estadio do Dragao

O FC Porto recebe o Sporting CP no Estádio do Dragão pela Liga Portugal, em um confronto que coloca em destaque dois dos três primeiros colocados.

O Porto lidera a tabela e venceu todos os 11 jogos que disputou no campeonato nesta temporada. A equipe de Francesco Farioli chega após vencer o Feyenoord por 1 a 0 fora de casa pela Champions League, na terça-feira.

O Sporting ocupa a terceira posição, com 24 pontos, nove atrás do líder. A equipe de Paulo Fonseca vem de um empate por 2 a 2 com o Manchester United pela Champions League, em Lisboa. Naquela noite, Luis Suarez marcou duas vezes, mas os donos da casa deixaram pontos pelo caminho.

Após a partida, Fonseca disse que o Sporting não teve sorte no segundo gol sofrido e que acreditava que sua equipe poderia ter vencido. Suarez admitiu que o elenco saiu com um gosto amargo e afirmou que precisa trabalhar durante os 90 minutos.

O Porto tem sido forte fora de casa nas competições europeias e em casa no campeonato nacional. No Dragão, este confronto costuma ser equilibrado: cinco dos últimos seis encontros entre as equipes pelo campeonato terminaram empatados.