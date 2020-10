Onde assistir a Everton x Liverpool, pela Premier League?

O tenta manter o 100% na Premier League diante do neste sábado (17), no Goodison Park, a partir das 8h30 (de Brasília), pela quinta rodada. Os Toffees não vencem os Reds há dez anos. A partida será transmitida pela ESPN , na TV fechada. Na Goal você poderá acompanhar o jogo em tempo real.

Quer ver a Premier League ao vivo? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

A partida será transmitida pela ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

Invicto na temporada, o Everton chega confiante para o clássico e para acabar com um tabu de 10 anos sem vencer o maior rival. Para o duelo, o técnico Carlo Ancelotti tem apenas um dúvida: Yerry Mina sentiu lesão na coxa enquanto estava com a seleção da e não está confirmado. Por outro lado, Gbamin, Tosun, Holgate e Kenny seguem no departamento médico.

🔵 | Seamus Coleman, Allan and André Gomes are expected to be available for Saturday’s Merseyside derby. Mina to be assessed on his return from international duty.



More from @MrAncelotti on our recent injuries ahead of #EVELIV...