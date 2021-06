Onde assistir à Euro 2020? Que canais vão passar o campeonato?

Veja tudo sobre a transmissão do torneio de seleções da Uefa

A Eurocopa 2020 foi adiada para 2021 por conta da pandemia de Covid-19 - assim como aconteceu com a Copa América -, e agora vai finalmente acontecer. O torneio de seleções europeias vai se estender por um mês, entre o meio de junho e meio de julho, com jogos que reúnem grandes nomes do futebol mundial e 12 títulos de Copa do Mundo.

A 16ª edição da Eurocopa será um pouco diferente. Pela primeira vez, 11 países serão sedes para os jogos das 24 seleções da Uefa envolvidas no torneio, que promete grandes jogos.

Logo na primeira rodada da fase de grupos teremos um duelo entre França e Alemanha, as duas últimas seleções campeãs da Copa do Mundo. No mesmo Grupo F ainda está a seleção de Portugal, vencedora da última Euro, realizada em 2016. Mais para frente, os mata-matas também reservam emoções espaciais.

Por isso, a Goal resolveu apresentar um guia sobre a transmissão do torneio da Uefa, para você não perder nenhum detalhe dos grandes jogos que vêm por aí.

Onde assistir à Eurocopa 2020? Quais canais vão passar o torneio?

O Grupo Globo tem os direitos de transmissão da Eurocopa 2020 e vai passar os jogos com exclusividade em seus canais de TV aberta e de TV fechada, além do streaming. Esta é a primeira vez que a emissora carioca tem transmissão exclusiva do torneio.

Todos os 51 jogos serão transmitidos nos canais de TV fechada - SporTV, SporTV 2 e SporTV 3 -, alguns com exclusividade, a fim de transformar o canal na ”casa da Euro". Além disso, cinco jogos estarão também na TV aberta, na Rede Globo, e outros 12 terão sinal aberto no Globoplay, plataforma de streaming do grupo.

A final será transmitida na Rede Globo, como aconteceu nos últimos anos. Se tudo correr bem, Galvão Bueno fará mais uma narração da decisão da Euro. Das outras vezes, porém, a transmissão era dividida, primeiro com a Record e depois com a Band.

Além dos jogos, a ideia é que o SporTV tenha programas de debate e passe um bom tempo falando sobre a Euro, de forma a ter uma programação especial do torneio da Uefa. Para isso, melhorando ainda mais a transmissão, o Grupo Globo terá um time de repórteres e cinegrafistas nas cidades-sede.

Qual é o número dos canais SporTV, SporTV 2 e SporTV 3 nas operadoras de televisão?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite: