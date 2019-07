Onde assistir a EUA x Holanda, pela final da Copa do Mundo feminina

Seleções entram em campo neste domingo (7), às 12h (de Brasília), em Lyon

EUA e decidem o título da feminina neste domingo (7), às 12h (de Brasília), em . O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo e Sportv. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO x Holanda DATA Domingo, 7 de julho LOCAL Parc Olympique Lyonnais - FRA HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



O duelo será transmitido ao vivo pela TV Globo e Sportv. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

EUA

A equipe norte-americana foi líder do Grupo F com nove pontos, 18 gols marcados e nenhum sofrido. Na fase final, eliminou a , nas oitavas, , nas quartas, e na semifinal, sempre vencendo por 2 a 1.

HOLANDA

Naeher, O'Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn e Dunn; Lavelle, Ertz e Mewis; Heath, Morgan e Rapinoe

Assim como os EUA, as holandesas também chegam com 100% de aproveitamento. Líderes do Grupo E, com nove pontos, eliminaram o nas oitavas de final por 2 a 1, enquanto nas quartas superaram a por 2 a 0. Já na semi, venceram a por 1 a 0 na prorrogação, após empatar sem gols no tempo normal.

Escalação da Holanda: Sari van Veenendaal; van Lunterer; van der Gragt; Bloodworth, van Dongen; Spitse, van Groenen, van de Donk; van de Sanden, Martens e Miedema.