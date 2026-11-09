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Onde assistir a Estudiantes x Independiente Rivadavia ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

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Guia completo para assistir a Estudiantes x Independiente Rivadavia ao vivo pela Supercopa.

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Prévia da partida

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Supercopa da Argentina - Final

Estudiantes e Independiente Rivadavia se enfrentam na Supercopa. A equipe de Alexander Medina recebe o time de Alfredo Berti em um confronto de copa que promete ser equilibrado.

O Estudiantes chega a esta partida após uma sequência de resultados variados na Liga Profesional. Seu compromisso mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Talleres, e a equipe conquistou apenas uma vitória nos últimos cinco jogos em todas as competições: um 0 a 0 contra o Flamengo na Copa Libertadores que foi registrado como vitória.

O Independiente Rivadavia chega embalado. A vitória por 3 a 1 sobre o Banfield na última partida deu confiança ao elenco de Berti após uma fase difícil, que incluiu uma dura derrota por 5 a 0 para o Rosario Central no início de outubro.

Os dois clubes se enfrentaram três vezes no histórico recente da Liga Profesional, com vitórias e empates. Nenhum dos lados dominou esse confronto, o que aumenta a incerteza para o duelo da Supercopa.

Com os dois técnicos buscando causar uma boa impressão na competição de copa, esta partida tem importância real para além da tabela do campeonato. Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo.

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Prováveis escalações de Estudiantes x Independiente Rivadavia

Técnico

  • A. Medina

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