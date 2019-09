Onde assistir a Estônia x Holanda, pelas Eliminatórias da Eurocopa

Seleções entram em campo pela sexta rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Euro 2020; veja como acompanhar ao vivo na TV e internet

Alerta de jogão! e entram em campo nesta sexta-feira (6), às 15h45 (de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada do Grupo C das Eliminatórias da 2020. A partida terá transmissão ao vivo no EI Plus. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real, lance a lance.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Estônia x Holanda DATA Segunda-feira, 9 de setembro LOCAL A. Le Coq Arena - Estônia HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo no EI Plus. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ESTÔNIA

Ainda sem vencer nas Eliminatórias da Euro, a Estônia busca a sua primeira vitória, apesar de não ter mais chances reais de classificação.

Provável escalação da Estônia: Lepmets; Teniste, Tamm, Klavan, Pikk; Kait, Mets, Vassijev; Zenjov, Sorga, Ojamma

HOLANDA

Após derrotarem a Alemanha fora de casa por 4 a 2, a Holanda ocupa a terceira posição do Grupo C, com seis pontos e visa a sua terceira vitória na competição para seguir na luta.

Provável escalação da Holanda: ​​Cillessen; Veltman, Dijk, Ligt, Blind, De Jong, Roon, Bergwijn, Wijnaldum, Babel; Depay

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ESTÔNIA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Alemanha 8 x 0 Estônia Eliminatórias da Euro 11 de junho Estônia 1 x 2 Bielorrússia Eliminatórias da Euro 6 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bielorrússia x Estônia Eliminatórias da Euro 10 de outubro 13h (de Brasília) Estônia x Alemanha Eliminatórias da Euro 13 de outubro 15h45 (de Brasília)

HOLANDA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Holanda Liga das Nações 9 de junho Alemanha 2 x 4 Holanda Eliminatórias da Euro 6 de setembro

Próximas partidas