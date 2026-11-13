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Liga das Nações C
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Kosice Football Arena
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Onde assistir a Eslováquia x Ilhas Faroé ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Eslováquia x Ilhas Faroe
Eslováquia
Ilhas Faroe
Liga das Nações C

Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Eslováquia x Ilhas Faroé pela Liga C da Liga das Nações da Uefa hoje.

Como assistir a Eslováquia x Ilhas Faroé com uma VPN

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Prévia da partida

crest
Liga das Nações C - Rodada 5
Kosice Football Arena

A Eslováquia recebe as Ilhas Faroé na Kosice Football Arena, em uma partida da Liga C das Nações da UEFA que tem grande importância na disputa pela liderança do Grupo 3.

A equipe de Vladimir Weiss lidera o grupo e buscará ampliar sua vantagem com uma vitória em casa, em Kosice. A Eslováquia vem apresentando boa forma nesta campanha da Liga das Nações, com três vitórias em seus últimos quatro jogos oficiais.

As Ilhas Faroé chegam à Eslováquia na segunda posição do grupo, o que torna a partida um confronto direto entre os dois primeiros colocados. A equipe de Eydun Klakstein mostrou resistência ao longo da campanha, com quatro empates nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições.

As duas equipes já se enfrentaram nesta edição da Liga das Nações e empataram por 1 a 1. A Eslováquia buscará um resultado melhor em casa, enquanto as Ilhas Faroé confiam que podem voltar a dificultar a vida do adversário.

Escalações de Eslováquia x Ilhas Faroe

4-3-3
Eslováquia crest
Eslováquia
SVK
Formação
Ilhas Faroe crest
Ilhas Faroe
FRO
3-4-3
D. GreifD. GreifD. HanckoD. HanckoM. ValjentM. ValjentL. SatkaL. SatkaM. SkriniarM. SkriniarA. RusnakA. Rusnakteam-logoL. ReisO. DudaO. Dudateam-logoE. PrekopD. StrelecD. StrelecL. HaraslinL. HaraslinM. LamhaugeM. Lamhaugeteam-logoA. Edmundssonteam-logoO. FaeroeG. VatnhamarG. VatnhamarV. DavidsenV. Davidsenteam-logoJ. Danielsenteam-logoG. Turiteam-logoJ. Andreasenteam-logoP. KnudsenA. SamuelsenA. Samuelsenteam-logoH. Soerensen
Ilhas Faroe crest
Ilhas Faroe
FRO
4-3-3
Eslováquia

Time titular

Ilhas Faroe

Reservas

Técnico

  • V. Weiss
  • E. Klakstein

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