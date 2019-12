Onde assistir a Dínamo Zagreb x Manchester City, pela Liga dos Campeões?

Equipe inglesa encerra a fase de grupos da UCL nesta quarta-feira (11), fora de casa; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Voltando as atenções para a Liga dos Campões, o visita o Dínamo Zagreb nesta quarta-feira (11), às 14h55 (de Brasília), já classificado para as oitavas de final da UCL. O duelo terá transmissão ao vivo do canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Dínamo Zagreb x Manchester City DATA Quarta-feira, 11 de dezembro de 2019 LOCAL Stadion Maksimir - HORÁRIO 14h55 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Citizens encerram a primeira fase da UCL fora de casa / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão do canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

MANCHESTER CITY

Cumprindo apenas tabela, uma vez que está garantido nas oitavas de final da , os Citizens entram em campo sem grande pressão apesar da derrota sofrida para o United na última rodada da Premier League.

Sem pensar em preservar muitos jogadores da equipe titular, o técnico Guardiola não poderá contar com Fernandinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além de Laporte, Aguero e Sané, machucados.

Provável escalação do Man. City: Ederson; Cancelo, Otamendi, Garcia, Angeliño; Foden, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling

DÍNAMO ZAGREB

Ainda sonhando com uma vaga nas oitavas de final, o Dínamo luta pela última vaga com e . Para seguir, precisa não só vencer o City, como também torcer contra os ucranianos, que vão encarar o Atalanta.

Peric e Theophille-Catherine, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, além de Andric, Kulenovic e Leskovic, lesionados, desfalcam o time.

Provável escalação do Dínamo: Livakovic; Stojanovic, Ademi, Dilaver, Leovac, Moubandje; Olmo, Moro, Ivanusec, Orsic; Petkovic

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 4 Manchester City Premier League 3 de dezembro Manchester City 1 x 2 Premier League 7 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Manchester City Premier League 15 de dezembro 14h30 (de Brasília) Oxford United x Manchester City Inglesa 18 de dezembro 15h45 (de Brasília)

DÍNAMO ZAGREB

JOGO CAMPEONATO DATA Istra 1961 1 x 2 Dínamo Campeonato Croata 30 de novembro Dínamo 1 x 0 NK Varazdin Campeonato Croata 6 de dezembro

Próximas partidas