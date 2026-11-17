Como assistir a Dinamarca x Noruega com uma VPN

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Prévia da partida

Liga das Nações A - Rodada 6 17 de nov. de 2026 - 14:45 Parken

A Dinamarca recebe a Noruega no Parken, em Copenhague, na noite de terça-feira, pela última rodada do Grupo A4 da Liga das Nações da UEFA. Estão em jogo o segundo lugar e uma vaga nas quartas de final.

A equipe de Brian Riemer chega em excelente fase após golear Portugal por 4 a 1 em Braga, no sábado. O resultado a levou aos nove pontos e a deixou a um jogo de garantir sua vaga na fase eliminatória. Rasmus Hojlund marcou duas vezes, e Pierre-Emile Hojbjerg fez um gol de pênalti naquela que foi a maior derrota de Portugal em casa na história das competições oficiais.

Morten Hjulmand classificou o resultado como uma das maiores vitórias da história do futebol dinamarquês, mas o meio-campista do Sporting fez questão de ressaltar que a tarefa ainda não está concluída. Um empate no Parken basta para a Dinamarca avançar, enquanto uma derrota daria à Noruega o segundo lugar.

A Noruega também chega embalada para o jogo de terça-feira após vencer o País de Gales por 3 a 1 em Oslo, no sábado. Erling Haaland marcou de pênalti e deu uma assistência, enquanto Antonio Nusa abriu o placar e Andreas Schjelderup fez o segundo gol. A equipe de Stale Solbakken sabe que só a vitória em Copenhague serve.

Haaland será fundamental para as chances da Noruega, embora o atacante do Manchester City tenha sido questionado após a partida contra o País de Gales sobre o processo em andamento relativo às acusações financeiras contra o clube na Premier League. Ele deixou claro que seu foco continua inteiramente no futebol e neste jogo decisivo da Liga das Nações.

Martin Odegaard disputou os 90 minutos contra o País de Gales apesar de ter passado doente a noite anterior à partida, algo revelado por Solbakken apenas depois do jogo. Sua disponibilidade e condição de jogo merecem atenção antes do apito inicial.

Com Portugal já confirmado como vencedor do grupo e o País de Gales a caminho dos playoffs contra o rebaixamento, a partida de terça-feira no Parken é um confronto direto pelo segundo lugar.