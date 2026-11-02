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Onde assistir a Deportivo de A Coruna x Osasuna ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Deportivo de A Coruna x Osasuna
Deportivo de A Coruna
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Guia completo de como assistir a Deportivo de A Coruna x Osasuna ao vivo pela LaLiga hoje.

Como assistir a Deportivo de A Coruna x Osasuna com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

  • Obtenha uma VPN confiável. Escolha um provedor confiável de serviços de VP (por exemplo, a ExpressVPN) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte nossa tabela de cobertura internacional acima).
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
  • Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta junto à emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

crest
La Liga - Rodada 11
Abanca-Riazor

Escalações de Deportivo de A Coruna x Osasuna

4-2-3-1
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
Formação
Osasuna crest
Osasuna
OSA
4-3-3
L. RomanL. RomanG. QuagliataG. QuagliataJ. GimenezJ. GimenezA. AltimiraA. AltimiraM. LoureiroM. LoureiroD. MellaD. MellaL. CruzL. CruzM. SorianoM. SorianoL. AmatucciL. AmatucciY. HernandezY. HernandezB. NsongoB. NsongoS. HerreraS. HerreraV. RosierV. RosierA. BretonesA. BretonesF. BoyomoF. BoyomoA. CatenaA. CatenaJ. MoncayolaJ. MoncayolaM. GomezM. GomezI. MunozI. MunozJ. DubasinJ. DubasinA. BudimirA. BudimirR. MoroR. Moro
Osasuna crest
Osasuna
OSA
4-2-3-1
Deportivo de A Coruna

Time titular

Osasuna

Reservas

Técnico

  • A. Hidalgo
  • J. Arrasate

O Deportivo de A Coruña recebe o Osasuna no Abanca-Riazor, em La Coruña, para uma partida de LaLiga importante para as duas equipes, que estão na metade inferior da tabela.

A equipe de Antonio Hidalgo chega à partida em fase irregular: venceu o Auriense pela Copa do Rei antes de perder por 1 a 0 para o Atletico Madrid no campeonato. Um empate com o Levante e duas derrotas consecutivas deixaram o Deportivo na 13ª posição, e a equipe buscará mais regularidade em casa.

O Osasuna chega após perder seu jogo mais recente em LaLiga, por 2 a 0 para o Sevilla, embora também tenha conquistado uma vitória tranquila sobre o Atletico Calatayud pela Copa do Rei no meio da semana. A equipe de Jagoba Arrasate ocupa a 15ª posição e precisa de pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

O Abanca-Riazor tem sido um estádio difícil para os visitantes, e o Deportivo contará com o apoio de sua torcida na busca pelos três pontos. O time da casa mostrou que consegue marcar gols, mas seu desempenho defensivo tem sido motivo de preocupação nas últimas semanas.

No Osasuna, Ante Budimir comanda o ataque e será o principal foco da ameaça ofensiva da equipe. Os visitantes têm qualidade para causar problemas a um Deportivo que sofreu gols em cada um dos seus últimos três jogos oficiais.

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