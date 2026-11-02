Como assistir a Deportivo de A Coruna x Osasuna com uma VPN

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Prévia da partida

La Liga - Rodada 11 2 de nov. de 2026 - 15:00 Abanca-Riazor

O Deportivo de A Coruña recebe o Osasuna no Abanca-Riazor, em La Coruña, para uma partida de LaLiga importante para as duas equipes, que estão na metade inferior da tabela.

A equipe de Antonio Hidalgo chega à partida em fase irregular: venceu o Auriense pela Copa do Rei antes de perder por 1 a 0 para o Atletico Madrid no campeonato. Um empate com o Levante e duas derrotas consecutivas deixaram o Deportivo na 13ª posição, e a equipe buscará mais regularidade em casa.

O Osasuna chega após perder seu jogo mais recente em LaLiga, por 2 a 0 para o Sevilla, embora também tenha conquistado uma vitória tranquila sobre o Atletico Calatayud pela Copa do Rei no meio da semana. A equipe de Jagoba Arrasate ocupa a 15ª posição e precisa de pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

O Abanca-Riazor tem sido um estádio difícil para os visitantes, e o Deportivo contará com o apoio de sua torcida na busca pelos três pontos. O time da casa mostrou que consegue marcar gols, mas seu desempenho defensivo tem sido motivo de preocupação nas últimas semanas.

No Osasuna, Ante Budimir comanda o ataque e será o principal foco da ameaça ofensiva da equipe. Os visitantes têm qualidade para causar problemas a um Deportivo que sofreu gols em cada um dos seus últimos três jogos oficiais.