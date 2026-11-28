Como assistir a Deportivo de A Coruna x Barcelona com uma VPN

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. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

La Liga - Rodada 14 29 de nov. de 2026 - 10:15 Abanca-Riazor

O Barcelona viaja a La Coruna neste domingo para enfrentar o Deportivo de A Coruna no Abanca-Riazor, pela LaLiga. O líder do campeonato encara uma equipe recém-promovida que ocupa a 12ª posição.

O Deportivo tem oscilado nas últimas semanas. Na rodada passada do campeonato, perdeu por 3 a 1 para o Deportivo Alaves e venceu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições.

O time da casa conta com um nome conhecido no comando do ataque. Ex-atacante do Barcelona, Pierre-Emerick Aubameyang marcou em cada uma das cinco primeiras rodadas do Deportivo na LaLiga e deve ser titular contra seu antigo clube.

O Barcelona chega em boa fase após vencer o Sabah por 4 a 1 fora de casa pela Champions League, na quarta-feira. Anthony Gordon marcou duas vezes em Baku e foi eleito o jogador da semana da Champions League por sua atuação.

A equipe de Hansi Flick também venceu seus últimos cinco jogos em todas as competições, incluindo uma vitória por 3 a 2 sobre o Villarreal pelo campeonato. Em 8 de dezembro, receberá o Manchester City pela Champions League.

Flick não poderá contar com vários jogadores na viagem à Galícia, entre eles o lesionado Lamine Yamal. Fermin Lopez está suspenso.

Confira tudo o que você precisa saber sobre a transmissão na TV e online e o horário de início da partida.

As opções de transmissão na TV e online para Deportivo x Barcelona estão listadas abaixo. Confira os detalhes da emissora para sua região antes do início da partida.

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