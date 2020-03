Onde assistir a Defensa y Justicia x Santos, pela Copa Libertadores?

Peixe entra em campo nesta terça-feira (3), às 19h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após empatar com o sem gols no , o estreia na nesta terça-feira (3), às 19h15 (de Brasília), na , diante do Defensa y Justicia. O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Defensa y Justicia x Santos DATA Terça-feira, 3 de março de 2020 LOCAL Norberto Tomaghello - Argentina HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

quer boa estreia na Libertadores / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

No Grupo G da Copa Libertadores, Santos e Defensa y Justicia entram em campo nesta terça-feira (3).

Jesualdo estreia na competição sob forte pressão com os últimos resultados. Enquanto Felipe Jonatan ainda é considerado dúvida, Alison, com dores no joelho, desfalca a equipe. Para substituí-lo, o treinador pode escalar Sandry, de apenas 17 anos, ou Evandro.

Provável escalação do Santos: Everson; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Felipe Jonatan; Evandro (Sandry), Diego Pituca e Carlos Sánchez; Eduardo Sasha, Soteldo e Yuri Alberto.​

Provável escalação do Defensa y Justicia: Unsain; Breitenburch, Juan Rodríguez, Héctor Martínez e Mauricio; Botta e Benítez; Cerro, N. Cardoso e Pizzini; Lucero.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Santos Campeonato Paulista 22 de fevereiro Santos 0 x 0 Palmeiras Campeonato Paulista 29 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Campeonato Paulista 7 de março 21h (de Brasília) Santos x Delfin Copa Libertadores 10 de março 19h15 (de Brasília)

DEFENSA Y JUSTICIA

JOGO CAMPEONATO DATA Defensa y Justicia 3 x 0 Rosario 24 de fevereiro 1 x 1 Defensa y Justicia Campeonato Argentino 29 de fevereiro

Próximas partidas