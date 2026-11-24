Horário de Dallas Cowboys x Philadelphia Eagles

O Dallas Cowboys recebe o Philadelphia Eagles no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, para um grande confronto da NFC Leste no Dia de Ação de Graças, pela semana 12 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para quinta-feira, 26 de novembro, às 16h30 ET / 13h30 PT (21h30 GMT).

Joe Milton III, ex-quarterback do time de treinos dos Cowboys, volta a Dallas para comandar o Philadelphia Eagles (3-7), desfalcado por lesões, contra Dak Prescott e um ataque dos Cowboys (5-6) em ascensão, que busca igualar o número de vitórias e derrotas e vencer o rival de divisão pela segunda vez na temporada.

Onde assistir a Dallas Cowboys x Philadelphia Eagles

Nos Estados Unidos:

Fox / Fox One / Tubi

No Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports NFL / 5Action

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Notícias dos times para Dallas Cowboys x Philadelphia Eagles

Notícias do Dallas Cowboys

Quarterback e ataque : Dak Prescott vive excelente fase: lançou nove passes para touchdown nos últimos dois jogos, um recorde da franquia, e, ao lado dos wide receivers CeeDee Lamb e George Pickens, lidera um ataque aéreo entre os cinco melhores da NFL. Prescott apareceu na entrevista coletiva após o jogo de domingo com uma proteção preventiva na mão esquerda, depois de sofrer uma pancada forte contra o Tennessee. Ele, porém, afirmou que seus dedos apenas se dobraram ligeiramente para trás e que está em condições de jogar.

: Dak Prescott vive excelente fase: lançou nove passes para touchdown nos últimos dois jogos, um recorde da franquia, e, ao lado dos wide receivers CeeDee Lamb e George Pickens, lidera um ataque aéreo entre os cinco melhores da NFL. Prescott apareceu na entrevista coletiva após o jogo de domingo com uma proteção preventiva na mão esquerda, depois de sofrer uma pancada forte contra o Tennessee. Ele, porém, afirmou que seus dedos apenas se dobraram ligeiramente para trás e que está em condições de jogar. Desfalques no ataque : O tight end Jake Ferguson (joelho/tornozelo) segue fora por uma lesão que o afastará por várias semanas. Assim, Luke Schoonmaker, que enfrentou uma doença no fim da semana passada, fica com a função de principal tight end. O guard Tyler Booker (tornozelo) e o wide receiver Jonathan Mingo (tornozelo) também não jogaram na semana 11 e têm pouco tempo para se recuperar.

: O tight end Jake Ferguson (joelho/tornozelo) segue fora por uma lesão que o afastará por várias semanas. Assim, Luke Schoonmaker, que enfrentou uma doença no fim da semana passada, fica com a função de principal tight end. O guard Tyler Booker (tornozelo) e o wide receiver Jonathan Mingo (tornozelo) também não jogaram na semana 11 e têm pouco tempo para se recuperar. Mudanças e lesões na defesa: Dallas passou recentemente a responsabilidade de definir as jogadas defensivas a Mike Pettine, no lugar do coordenador Christian Parker. Na secundária, o cornerback All-Pro DaRon Bland foi colocado na lista de lesionados no sábado por uma lesão no tornozelo e ficará fora pelo menos até a semana 16. O titular substituto Cobie Durant foi avaliado por uma possível concussão contra o Tennessee e liberado para voltar, mas a comissão técnica o manteve fora por precaução. O linebacker Dee Winters deixou o jogo de domingo com uma contusão no joelho e precisa ser acompanhado nesta semana curta, enquanto o safety Jalen Thompson (posterior da coxa) e o cornerback Devin Moore (quadril) já podem voltar da lista de lesionados.

Notícias do Philadelphia Eagles

Situação dos quarterbacks : Joe Milton III, ex-quarterback dos Cowboys, deve ser titular pelo terceiro jogo consecutivo no lugar de Jalen Hurts, que segue na lista de lesionados pelo restante da temporada devido a coágulos nos pulmões. Tanner McKee é o reserva imediato.

: Joe Milton III, ex-quarterback dos Cowboys, deve ser titular pelo terceiro jogo consecutivo no lugar de Jalen Hurts, que segue na lista de lesionados pelo restante da temporada devido a coágulos nos pulmões. Tanner McKee é o reserva imediato. Running backs e recebedores : Após a vitória de domingo, o running back Saquon Barkley admitiu que problemas persistentes no braço, na parte posterior da coxa e nas costas o impedirão de recuperar a condição física plena no restante da temporada, mas pretende continuar jogando apesar deles. O wide receiver DeVonta Smith voltou de uma lesão na parte posterior da coxa e teve papel decisivo na vitória de domingo, um reforço importante com o também recebedor Dontayvion Wicks (tornozelo/pé) na lista de lesionados. O running back Will Shipley também voltou a jogar na semana 11 após sair da lista de lesionados.

: Após a vitória de domingo, o running back Saquon Barkley admitiu que problemas persistentes no braço, na parte posterior da coxa e nas costas o impedirão de recuperar a condição física plena no restante da temporada, mas pretende continuar jogando apesar deles. O wide receiver DeVonta Smith voltou de uma lesão na parte posterior da coxa e teve papel decisivo na vitória de domingo, um reforço importante com o também recebedor Dontayvion Wicks (tornozelo/pé) na lista de lesionados. O running back Will Shipley também voltou a jogar na semana 11 após sair da lista de lesionados. Preocupações na secundária e na linha de frente: A defesa do Philadelphia conseguiu cinco sacks contra Pittsburgh, com o defensive tackle Jalen Carter jogando apesar de um problema no quadríceps surgido no fim da semana, mas sofreu baixas importantes na secundária. Quinyon Mitchell, principal cornerback pelo lado de fora, deixou o jogo de domingo com uma lesão na parte posterior da coxa, e o cornerback Jonathan Jones foi para o vestiário no fim do último quarto com uma lesão no pé. A participação dos dois é incerta após apenas três dias de intervalo antes do confronto com os excelentes recebedores de Dallas, o que pode obrigar Riq Woolen e Kelee Ringo a atuar por muitos snaps como titulares. O linebacker Zack Baun (costas) também está na lista de lesionados, e Smael Mondon (tornozelo) não jogou no domingo.

Dallas Cowboys DAL Sequência Philadelphia Eagles PHI DAL DAL PHI PHI Todos os jogos Todos os jogos Dallas Cowboys DAL 51 30 Tennessee Titans TEN V Dallas Cowboys DAL 40 46 San Francisco 49ers SF D Indianapolis Colts IND 23 27 Dallas Cowboys DAL V Dallas Cowboys DAL 30 33 Arizona Cardinals ARZ D Philadelphia Eagles PHI 21 38 Dallas Cowboys DAL V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 186 Todos os jogos Todos os jogos Philadelphia Eagles PHI 19 16 Pittsburgh Steelers PIT V Philadelphia Eagles PHI 11 19 New York Giants NYG D Washington Commanders WAS 27 10 Philadelphia Eagles PHI D Philadelphia Eagles PHI 21 38 Dallas Cowboys DAL D Philadelphia Eagles PHI 14 25 Carolina Panthers CAR D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 75

Confrontos Empate 2 0 3 NFL Philadelphia Eagles PHI 21 Dallas Cowboys DAL 38 FJ NFL Dallas Cowboys DAL 24 Philadelphia Eagles PHI 21 FJ NFL Philadelphia Eagles PHI 24 Dallas Cowboys DAL 20 FJ NFL Philadelphia Eagles PHI 41 Dallas Cowboys DAL 7 FJ NFL Dallas Cowboys DAL 6 Philadelphia Eagles PHI 34 FJ 95 Pontos marcados 141

Links úteis

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NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks