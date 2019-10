Onde assistir a CSA x Corinthians, pelo Brasileirão Série A 2019

Timão entra em campo nesta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O recebe o na noite desta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no estádio Rei Pelé, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (para SP, AL, SE, PE, PR, GO, TO e PA com), além do canal Premiere para todo o , na TV fechada. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CSA x Corinthians DATA Quarta-feira, 16 de outubro LOCAL Rei Pelé - BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CSA

Vindo de derrota para o por 1 a 0 na última rodada, o CSA se concentra para enfrentar o Corinthians.

O técnico Argel Fucks contará com o retorno de João Vitor, suspenso no duelo contra o rubro-negro.

"Dependemos apenas da gente. Temos 10 jogos, cinco em casa e cinco fora. O próximo jogo é sempre o mais importante, ainda mais em se tratando de Corinthians, uma potência do futebol mundial. Agora precisamos fazer o dever de casa.", disse o treinador.

O CSA ocupa a 18ª posição, com 26 pontos.

Provável escalação do CSA: João Carlos; Dawhan, Alan Costa, Luciano Castan e Carlinhos; João Vitor, Nilton, Jonatan Gómez e Apodi; Bustamante (Warley) e Ricardo Bueno

CORINTHIANS

Na sexta posição, com 45 pontos, o não sabe o que é vencer há seis jogos.

Para o confronto, o técnico Fábio Carille não poderá contar com Vagner Love, poupado com dores na coxa direita, enquanto Mateus Vital é dúvida.

Por outro lado, Fágner retorna após cumprir suspensão na última rodada.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf; Pedrinho, Júnior Urso, Sornoza e Clayson; Gustagol

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 CSA Brasileirão 22 de outubro Flamengo 1 x 0 CSA Brasileirão 27 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO -PR x CSA Brasileirão 3 de novembro 18h (de Brasília) x CSA Brasileirão 7 de novembro 21h (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 2 Brasileirão 19 de outubro Corinthians 0 x 0 Brasileirão 26 de outubro

Próximas partidas