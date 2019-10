Onde assistir a CSA x Atlético-MG, pelo Brasileirão Série A 2019

Galo busca a recuperação nesta quarta-feira (16), às 19h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando fugir do rebaixamento, e entram em campo na noite desta quarta-feira (16), às 19h15 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo do canal Sportv (exceto para Alagoas), além do Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CSA x Atlético-MG DATA Quarta-feira, 16 de outubro LOCAL Rei Pelé - BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Divulgação CSA)

A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportv (exceto para Alagoas), na TV fechada, além do Premiere. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CSA

O CSA voltou ao Z-4 após a derrota para o na última rodada e agora mira a recuperação no Brasileirão.

O técnico Argel Fucks terá o retorno de Alan Costa e Apodi, poupados no fim de semana, além de Dawhan, que cumpriu suspensão.

No entanto, Jordi ainda é dúvida. O goleiro deixou o gramado com dores no músculo adutor da coxa direita e ainda não tem escalação confirmada para enfrentar a equipe mineira.

Provável escalação do CSA: João Carlos (Jordi); Dawhan, Alan Costa, Luciano Castán e Carlinhos; Naldo, João Vitor (Jean Cléber), Jonatan Goméz e Apodi; Bustamante e Alecsandro [Ricardo Bueno ou Safira]

ATLÉTICO-MG

O teve um início de semana agitada. Após demitir Rodrigo Santana, a diretoria anunciou a chegada de Mancini, que não foi muito bem aceita pelos torcedores.

Com poucos dias para conhecer o elenco, o técnico fará a sua estreia já nesta quarta, podendo contar com o retorno de três titulares: Fábio , que cumpriu suspensão na última rodada, além de Cleiton e Guga, que estavam com a Seleção Sub-23.

Por outro lado, Nathan, Geuvânio e Cazares estão fora, assim como Otero, que não chega a tempo da seleção venezuelana.

Atualmente, o Atlético ocupa a 11ª posição, com 31 pontos.

Provável escalação do Atlético-MG: Cleiton; Guga, Igor Rabello, Leo Silva, Réver e Fabio Santos; Elias, Luan, Vina e Marquinhos; Di Santo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 1 x 0 Brasileirão 9 de outubro Goiás 1 x 0 CSA Brasileirão 12 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x CSA Brasileirão 21 de outubro 20h (de Brasília) x CSA Brasileirão 26 de outubro 19h (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 3 x 1 Atlético-MG Brasileirão 10 de outubro Atlético-MG 1 x 4 Brasileirão 13 de outubro

Próximas partidas