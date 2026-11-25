Como assistir a Crystal Palace x Real Sociedad com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Contrate uma VPN confiável . Escolha um provedor de serviço de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor de serviço de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta na plataforma da emissora oficial ou faça login para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Tradição Aberta Bandplay ✅ Exibe um jogo estelar por rodada ✅ Transmissão gratuita na TV e aplicativo ✅ Comentaristas consolidados do futebol brasileiro Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Tradição Aberta Bandplay ✅ Exibe um jogo estelar por rodada ✅ Transmissão gratuita na TV e aplicativo ✅ Comentaristas consolidados do futebol brasileiro Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora

Prévia da partida

Liga Europa - Rodada 5 26 de nov. de 2026 - 15:00 Selhurst Park

O Crystal Palace recebe a Real Sociedad em Selhurst Park, em Londres, em um jogo da Liga Europa no qual os dois clubes precisam reagir.

Thomas Frank chega à partida com seu time após uma derrota por 3 a 2 para o Coventry City pela Premier League, em 21 de novembro. O Palace perdeu três dos últimos cinco jogos em todas as competições, e Frank ainda busca seu primeiro resultado positivo desde que assumiu o comando.

O Palace empatou por 1 a 1 com o Hoffenheim em seu compromisso europeu anterior, em 5 de novembro. O time ocupa a 21ª posição na tabela da Liga Europa, por isso cada ponto conquistado em casa importa.

A Real Sociedad, comandada por Pellegrino Matarazzo, também chega com preocupações. A equipe perdeu por 3 a 2 para o Racing Santander pela LaLiga, em 22 de novembro, resultado que encerrou uma boa sequência que incluía uma vitória por 1 a 0 sobre o Rayo Vallecano.

A equipe basca também empatou por 1 a 1 com o Lyon em seu último jogo pela Liga Europa e ocupa a 20ª posição na competição, apenas uma acima do Palace. Os dois clubes precisam melhorar para subir na tabela.

Confira o que você precisa saber sobre a partida, das notícias dos times ao desempenho recente.

Notícias dos times e elencos