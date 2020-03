Onde assistir a Cruzeiro x Uberlândia, pelo Campeonato Mineiro 2020?

Equipes se enfrentam neste domingo (1), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela sétima rodada do , o , em busca de uma nova identidade com Adilson Batista, recebe o Uberlândia, neste próximo domingo (01), às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão da Globo (MG) na TV aberta, e no Premiere para todo o .

Veja as informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Uberlândia DATA Domingo, 1 de março de 2020 LOCAL Estádio Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro EC

O duelo terá transmissão na Globo (MG), na TV aberta, e para todo o Brasil no Premiere. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na busca para tentar retornar à zona de classificação do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro recebe o Uberlândia, e poderá contar com uma estreia: Marcelo Moreno já está regularizado e deve começar sua terceiro passagem pelo clube no duelo.

Edilson, suspenso com o terceiro cartão amarelo, desfalcará a equipe: em seu lugar, Valdir, da base, deve receber uma chance.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Valdir, Arthur, Léo e João Lucas; Filipe Machado, Pedro Bicalho e Jadsom; Maurício, Felipe e Marcelo Moreno

Provável escalação do Uberlândia: Rafael, Joazi, Plínio, Tayron (Rogério) e Fábio Alves; Leandro Salino, Jô e Clebinho; Dija Baiano, Luizinho e Jhulliam

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Patrocinense 1 x 1 Cruzeiro Campeonato Mineiro 16 de fevereiro Tombense 2 x 0 Cruzeiro Campeonato Mineiro 20 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Cruzeiro 4 de março 21h30 (de Brasília) x Cruzeiro Campeonato Mineiro 7 de março 19h (de Brasília)

UBERLÂNDIA

JOGO CAMPEONATO DATA Uberlândia 1 x 0 Coimbra Campeonato Mineiro 9 de fevereiro Tupynambás 1 x 3 Uberlândia Campeonato Mineiro 15 de fevereiro

Próximas partidas