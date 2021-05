Onde assistir a Cruzeiro x São Paulo, pelo Brasileirão feminino?

Duelo de gigantes pelo Brasileirão feminino: o São Paulo visita o Cruzeiro nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Sesc Alterosas, pela 10ª rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo no MyCujoo, na internet. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

A CBF TV, no MyCujoo, é quem vai passar o jogo desta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Com oito pontos na tabela, o Cruzeiro é o atual 11º colocado do Brasileirão feminino e só não está na zona do rebaixamento devido aos critérios de desempate. Assim, quer vencer o São Paulo para voltar a pontuar, se afastar da zona da degola e sonhar com uma classificação para a fase de mata-mata.