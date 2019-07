Onde assistir a Cruzeiro x River Plate, pelas oitavas de final da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta terça-feira (30), no Mineirão, após o empate sem gols na Argentina

Após o empate sem gols no primeiro jogo na , e jogam por uma vitória nesta terça-feira (30), às 19h15 (de Brasília), no Mineirão. A equipe que avançar vai enfrentar nas quartas de final da o , da Argentina, ou Cerro Porteño, do . O duelo será transmitido pelo canal Sportv. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real clicando AQUI .

Veja informações da partida!

JOGO Cruzeiro x River Plate DATA Terça-feira, 30 de julho LOCAL Mineirão - Belo Horizonte HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



A partida será transmitida pelo canal Sportv. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

Na zona de rebaixamento do Brasileirão, a Raposa volta suas atenções para a Libertadores após a derrota para o -PR por 2 a 0 no último sábado (27).

Jadson, que rompeu o ligamento do dedão da mão direita durante o jogo com o Furacão, não será problema para o duelo decisivo nesta terça.

Para a partida, o técnico Mano Menezes ainda indicou que fará mudanças na equipe, pois dificilmente contará com Robinho. Por outro lado, Thiago Neves deve estar em campo

“Ainda é um pouco cedo, mas a chance maior é do Thiago Neves. Chance um pouco menor do Robinho. Também preciso definir se vou fazer como na Argentina, se vou usar os dois ou um, para não sobrecarregar muito a equipe e termos disputa, pois é um jogo muito forma em termos de disputa”, afirmou.

Provável escalação:

RIVER PLATE

Depois do empate por 1 a 1 com o pela abertura da , o técnico Marcelo Gallardo se mostrou otimista em obter a classificação diante do Cruzeiro no Mineirão.

“Em jogos decisivos o time tem demonstrado que está à altura. Na terça temos a oportunidade de voltar a dizer presente”, declarou o técnico ao site oficial do River.

As ausências para o duelo são o zagueiro Pinola, que se contundiu no jogo de ida, em Buenos Aires, e o lateral-esquerdo Angileri.

Provável escalação: