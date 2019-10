Onde assistir a Cruzeiro x Fortaleza, pelo Brasileirão Série A 2019

Raposa reencontra Rogério Ceni neste sábado (26), às 22h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sob o comando do técnico Rogério Ceni, o visita neste sábado (26), às 22h (de Brasília), em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Fortaleza DATA Sábado, 26 de outubro LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 22h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Divulgação Cruzeiro)

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

Sem perder há duas rodadas, a entra em campo pensando apenas na vitória para tentar deixar a zona de rebaixamento. Com 28 pontos, o clube mineiro ocupa a 17ª posição, a primeira no Z-4.

O técnico Abel Braga não poderá contar com Dedé, lesionado e sem previsão de retorno, além do meia Rodriguinho e Éderson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Jadson pode ser o seu substituto.

Por outro lado, David deve retornar ao ataque, após cumprir suspensão automática.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Orejuela, Fabricio Bruno, Cacá e Egidio; Henrique, Jadson, Robinho e Thiago Neves; David e Fred

FORTALEZA

Apesar de atravessar um momento melhor que o adversário (ocupa a 14ª posição), a equipe comandada por Rogério Ceni ainda sofre com o risco de rebaixamento.

Para o confronto, o treinador adotou o tom de mistério e fechou as atividades, com Jackson sendo a principal dúvida.

"Rogério sabe a hora de poupar e a hora de segurar um pouco mais o time, de dar um descanso a mais necessário, pelo fato dessa sequência de jogos e de viagens, que às vezes a viagem acaba cansando mais do que o próprio jogo. O nosso pensamento é jogo após jogo", disse Felipe Alves.

Provável escalação do Fortaleza:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 0 Brasileirão 10 de outubro 1 x Cruzeiro Brasileirão 13 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Cruzeiro Brasileirão 1 de novembro 19h30 (de Brasília) Cruzeiro x Brasileirão 3 de novembro 19h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 2 Brasileirão 16 de outubro Fortaleza 2 x 1 Brasileirão 19 de outubro

Próximas partidas