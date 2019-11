Onde assistir a Cruzeiro x CSA, pelo Brasileirão Série A 2019?

Raposa recebe o Azulão nesta quinta-feira (28), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ainda lutando contra o rebaixamento, o recebe o nesta quinta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha em tempo real, minuto a minuto.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x CSA DATA Quinta-feira, 28 de novembro LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Divulgação

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

Para a partida no Mineirão, o técnico Abel Braga deverá contar com a volta do lateral esquerdo Dodô.

Dodô está recuperado de um trauma no pé direito e ficou de fora da partida contra o . Como Egídio foi muito mal naquele jogo, a tendência é que volte naturalmente ao banco de reservas. Entre os suplentes, Abel também poderá contar com Pedro Rocha, que estava suspenso na rodada passada.

A partida no Mineirão é extremamente decisiva para os dois times. O Cruzeiro está de volta ao Z-4 e abre a zona da degola com 36 pontos. O CSA tem 29 e pode até terminar a rodada matematicamente rebaixado, dependendo de outros resultados.

Provável escalação: Fábio; Orejuela, Fabrício Bruno, Cacá e Dodô (Egídio); Henrique, Éderson; Thiago Neves, Marquinhos Gabriel, David; Sassá (Fred).

CSA

Com chances remotas de permanecer na elite do Campeonato Brasileiro, o CSA fecha a 35ª rodada em duelo contra o Cruzeiro, que também luta contra o descenso. O jogo acontece na noite de amanhã (28), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

Para esta partida, o técnico Argel Fucks pode repetir o time que enfrentou o na última segunda-feira (25), já que não tem nenhum novo desfalque.

Provável escalação: João Carlos; Dahwan, Alan Costa, Luciano Castán e Rafinha (Warley); João Vítor, Jean Cléber, Jonatan Gómez e Euller; Apodi e Ricardo Bueno.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 0 Avaí Brasileirão 16 de novembro Santos 4 x 1 Cruzeiro Brasileirão 25 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Cruzeiro Brasileirão 2 de dezembro 20h (de Brasília) x Cruzeiro Brasileirão 5 de dezembro 19h15 (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 0 CSA Brasileirão 17 de novembro CSA 0 x 1 Fluminense Brasileirão 25 de novembro

Próximas partidas