Onde assistir a Cruzeiro x Coimbra, pelo Campeonato Mineiro?

Raposa entra em campo neste domingo (15), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com portões fechados devido ao surto do coronavírus, e Coimbra entram em campo na tarde deste domingo (15), às 16h (de Brasília), em duelo válido pela nona rodada do . A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (para Minas Gerais), além do Premiere, na TV fechada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Coimbra DATA Domingo, 15 de março de 2020 LOCAL Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Cruzeiro busca a recuperação no Mineiro neste domingo / Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro EC

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (para Minas Gerais), além do Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota para o na última rodada, o Cruzeiro entra em campo visando a recuperação na tabela do Campeonato Mineiro.

Para o duelo, o técnico Adilson Batista não deu indício durante a semana, mas a equipe nao terá nenhum jogador suspenso.

Por outro lado, o Coimbra ocupa a penúltima posição, com apenas quatro pontos e ainda não sabe o que é vencer o estadual.

Jogo entre #Cruzeiro x Coimbra será com portões fechados; Torcedores que compraram ingressos podem solicitar reembolso.



Em nosso Site Oficial: https://t.co/leAPlVXrix pic.twitter.com/krMyVuUFXk — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) March 13, 2020

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Edílson, Cacá, Arthur e Rafael ; Filipe Machado, Jadsom, Jean ( Felipe) e Maurício; Thiago e Marcelo Moreno.

Provável escalação do Coimbra: Glaycon; Danilo, Breno, Alex Silva, Thiago Balaio; Thomás, Lucas Pinheiro; João Vitor, Thalis, Diogo Henrique; Bruno Mineiro

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2x1 Cruzeiro Campeonato Mineiro 7 de março Cruzeiro 0 x 2 CRB Copa do 12 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Cruzeiro 18 de março 19h15 (de Brasília) Cruzeiro x URT Campeonato Mineiro 21 de março 16h30 (de Brasília)

COIMBRA

JOGO CAMPEONATO DATA Coimbra 1 x 1 Tupynambás Campeonato Mineiro 1º de março Caldense 2 x 0 Coimbra Campeonato Mineiro 8 de março

Próximas partidas