Onde assistir a Crotone x Inter de Milão, pela Serie A italiana?

Os times entram em campo neste sábado (1), às 13h (de Brasília), em Crotone; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com chances de ser campeã, a Inter de Milão visita o Crotone, a uma derrota do rebaixamento, neste sábado (1), às 13h (de Brasília), pela 34ª rodada da Serie A italiana. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, da RAI Internacional, na TV fechada, e do Estádio TNT Sports, no streaming. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Crotone x Inter de Milão DATA Sábado, 1 de maio de 2021 LOCAL Stadio Ezio Scida - Crotone, ITA HORÁRIO 13h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Alessandro Prontera

Assistentes: Vito Mastrodonato e Damiano Margani

Quarto árbitro: Ivano Pezzuto

VAR: Gianluca Manganiello

Assistente do VAR: Rodolfo di Vuolo

ONDE VAI PASSAR?



O Crotone será o adversário da Inter / Foto: Getty Images

A Band, na TV aberta, a RAI Internacional, na TV fechada, e o Estádio TNT Sports, por streaming, são os canais que irão passar o jogo deste sábado (1), às 13h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTER DE MILÃO

Se a Atalanta tropeçar diante do perigoso Sassuolo , no domingo (2), uma vitória contra o Crotone significará para a Inter o título de campeão italiano, que não vem desde 2009-10.

A conquista pareça questão de tempo: só uma hecatombe tira o título dos Nerazzurri. Mesmo assim, o time irá com tudo para garantir a taça matematicamente e poder celebrar a quebra da fila em casa, no San Siro, na próxima rodada, diante da Sampdoria.

Para o duelo, as únicas baixas da Inter são Vidal e Kolarov, que seguem lesionados. A tendência é que Antonio Conte repita o time que bateu o Verona neste último final de semana.

🔝 Pode botar obstáculo 🚧 que a gente passa por cima! #ForzaInter pic.twitter.com/oAIvEkrqMq — Inter (@Inter_br) April 29, 2021

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (Sensi) e Perisic; Lautaro Martínez e Lukaku;

CROTONE

Lanterna, o Crotone vive a situação exatamente oposta do que a Inter: se perder, estará rebaixado para a Serie B em 2021-22 .

A permanência, hoje, porém, é quase impossível: seria preciso uma combinação incrível de resultados, bem como o time vencendo todos os seus jogos até o final. Mas a esperança é a última que morre e a equipe vai jogar pela vida em seus domínios.

O time tem algumas baixas para o confronto: Luca Marrone e Di Carmine estão de fora, lesionados, enquanto Romero está suspenso e desfalcará o time. Assim, o treinador Serse Cosme deve utilizar uma equipe parecida com a que conseguiu bater o Parma, vice-lanterna, na última rodada.

Provável escalação do Crotone: Cordaz; Magallán, Golemic e Djidji; Molina, Júnior Messias, Cigarini, Zanellato e Reca; Ounas e Simy.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CROTONE

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Roma x Crotone Serie A 9 de maio de 2021 13h (de Brasília) Crotone x Verona Serie A 13 de maio de 2021 15h45 (de Brasília)

JOGO CAMPEONATO DATA Spezia 1 x 1 Inter de Milão Serie A 21 de abril de 2021 Inter de Milão 1 x 0 Verona Serie A 25 de abril de 2021

