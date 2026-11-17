Como assistir a Coritiba x Santos FC com uma VPN

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Prévia da partida

Brasileirão - Rodada 35 18 de nov. de 2026 - 17:30

O Santos visita o Coritiba pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O clube da Vila Belmiro precisa de pontos para manter vivas as esperanças de classificação para a Copa Libertadores.

A equipe de Cuca ocupa a nona posição, com 47 pontos em 34 jogos, seis atrás do Bahia, sexto colocado, a quatro rodadas do fim. Vencer em Curitiba não é opcional: é o mínimo necessário para o Santos continuar na disputa por uma vaga continental.

Neymar volta a integrar o elenco após cumprir suspensão de dois jogos, um reforço importante para o Santos no início de uma sequência de partidas que definirá sua temporada. O jogador de 34 anos soma oito gols e três assistências em 15 jogos pelo campeonato nesta temporada, apesar dos períodos em que ficou fora por lesão e por controle de carga.

O Coritiba ocupa a 13ª posição na tabela e tem pouco pelo que jogar além do orgulho, embora seus resultados recentes sejam irregulares. Venceu apenas um dos últimos cinco jogos pelo campeonato e tentará evitar uma derrota em casa diante de um Santos que tem motivos concretos para buscar a vitória.

Fora de campo, a temporada do Santos continua rendendo manchetes. Neymar Sr assumiu recentemente o cargo de diretor-executivo do clube e declarou que sua prioridade é renovar o contrato do filho, que termina no mês que vem. O futuro do elenco, incluindo possíveis acordos por Philippe Coutinho e Everton Cebolinha, depende dos resultados dessas últimas partidas.

Para o Santos, a visita a Curitiba é o primeiro de três jogos que definirão inteiramente seus planos para o período após a temporada. Veja abaixo como assistir à partida.

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