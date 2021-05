Onde assistir a Coritiba x Avaí, pela Série B?

Equipes entram em campo neste sábado (29), às 18h15 (de Brasília), com mando de campo do Coxa; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Jogão pela primeira rodada da Série B: Coritiba e Avaí se enfrentam neste sábado (29), à partir das 18h15 (de Brasília), no Couto Pereira - por enquanto. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no Premiere, na TV fechada . Na Goal , você também acompanha o duelo em tempo real .

QUANDO SERÁ?

JOGO Coritiba x Avaí DATA Sábado, 29 de maio de 2021 LOCAL Couto Pereira, Curitiba - PR HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodrigo Carvalhães de Miranda (RJ)

Assistentes: Diogo Carvalho Silva (RJ) e Andréa Izaura Maffra (RJ)

Quarto árbitro: Elvio Kertelt Legnani (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Coxa vai em busca de uma boa estreia na Série B/ Foto: Divulgação Coritiba

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, transmitirão a partida deste sábado (29). Na Goal , você também segue a partida em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORITIBA

Sem lugar definido para o jogo, já que as restrições de atividades esportiva em Curitiba ainda estão ativas, o Coritiba vai para a Série B com expectativa de retornar para a primeira divisão.

O time, então, quer começar bem a campanha contra o Avaí, um dos favoritos. Henrique e Willian Alves, reforços, já podem jogar, mas devem começar no banco de reservas.

Com Joinville podendo ser considerada inversão de mando - CBF e Coritiba estudam possibilidades para o jogo contra o Avaí. São Paulo (Allianz Parque) ou Londrina, na mesa. Até agora nenhum posicionamento da prefeitura de Curitiba ou da CBF para alterar o local. — Nadja Mauad (@Nadjapm) May 27, 2021

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Igor, Nathan Ribeiro (Wellington Carvalho), Luciano Castán e Romário; Willian Farias, Val e Rafinha; Valdeci, Igor Paixão (Waguininho) e Léo Gamalho.

AVAÍ

Com um dos times mais fortes da segunda divisão e campeão catarinense , o Avaí pinta como um dos favoritos para conquistar o título da Série B, junto de outras equipes como Vasco e Cruzeiro.

O treinador Claudinei Oliveira deve manter a mesma equipe que conquistou o título estadual no meio de semana.

E a 🏆 já está totalmente ambientada em sua nova casa! #EuVivoEssaPaixão

📸: Leandro Boeira/ @AvaiFC pic.twitter.com/AysqCTwG1U — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) May 27, 2021

Provável escalação do Avaí: Glédson; Edílson, Betão, Fagner Alemão e Diego Renan; Bruno Silva, Lourenço e Giovanni; Getúlio, Valdívia e Júnior Dutra.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 1 Cianorte Campeonato Paranaense 12 de maio de 2021 Rio Branco 2 x 1 Coritiba Campeonato Paranaense 15 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Coritiba Série B 5 de junho de 2021 21h (de Brasília) Coritiba x Flamengo Copa do Brasil 10 de junho de 2021 21h30 (de Brasília)

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 2 x 1 Chapecoense Campeonato Catarinense 23 de maio de 2021 Chapecoense 1 x 1 Avaí Campeonato Catarinense 26 de maio de 2021

Próximas partidas