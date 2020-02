Onde assistir a Corinthians x Santo André, pelo Campeonato Paulista?

Timão entra em campo nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sem vencer há três rodadas no , o receeb o Santo André na noite desta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), pela oitava rodada do torneio estadual. O duelo terá transmissão ao vivo na TV Globo (para , Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos, Itapetininga e Sorocaba), além do canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Santo André DATA Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020 LOCAL Arena Corinthians - São Paulo, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



quer se recuperar no Campeonato Paulista / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORINTHIANS

Sem saber o que é vencer há três rodadas (duas derrotas e um empate), o técnico Tiago Nunes terá de lidar com algumas baixas na equipe para encarar o Santo André em casa.

Além de Cássio e Camacho, cumprirem suspensão, Ramiro, Danilo Avelas e Léo , lesionados, estão fora.

Provável escalação do Corinthians: Walter; Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton; Gabriel, Cantillo, Luan e Yony González; Vagner Love (Pedrinho) e Boselli

SANTO ANDRÉ

Com a melhor campanha no Campeonato Paulista, com seis vitórias e apenas uma derrota, o Santo André é o líder do Grupo B, com 18 pontos.

Questionado sobre o confronto, o técnico Paulo Roberto Santos comentou sobre os pontos fracos da equipe do Corinthians.

“O Corinthians agora está com um padrão completamente diferente e isso faz a equipe se expor defensivamente”, disse.

"O time não joga com nenhum volante de origem, então quando se joga para o campo do adversário se expõe muito, principalmente sua primeira linha de quatro", completou.

Provável escalação do Santo André: Fernando Henrique; Ricardo Luz, Luizão, Rodrigo, Marlon; Dudu Vieira, Nando Carandina; Ronaldo, Vitinho Mesquita, Branquinho, Douglas Baggio

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 0 Corinthians Campeonato Paulista 15 de fevereiro Água Santa 2 x 1 Corinthians Campeonato Paulista 22 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Corinthians Campeonato Paulista 7 de março 19h (de Brasília) Corinthians x Campeonato Paulista 15 de março 16h (de Brasília)

SANTO ANDRÉ

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Limeira 0 x 1 Santo André Campeonato Paulista 14 de fevereiro Santo André 1 x 0 Campeonato Paulista 23 de fevereiro

Próximas partidas