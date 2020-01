Onde assistir a Corinthians x New York City, pela Florida Cup?

O Timão estreia na temporada 2020 nesta quarta-feira (15) tendo como primeiro desafio um time da MLS

Marcando a estreia de Tiago Nunes, o enfrenta o New York City nesta quarta-feira (15), às 20h (de Brasília), pela , nos . O duelo terá transmissão ao vivo do canal SporTV, na TV fechada. Para quem não puder acompanhar, a Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x New York City DATA Quarta-feira, 15 de janeiro de 2020 LOCAL Exploria Stadium - EUA HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

A partida terá transmissão ao vivo do canal por assinatura SporTV. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O técnico Tiago Nunes fará a sua estreia no comando do nesta quarta, assim como o meia-atacante Luan, principal reforço do clube para a temporada.

Assim como o Corinthians, o New York também estava de férias, mas sua inatividade é ainda maior. Seu último jogo foi em outubro, pela semifinal de conferência da contra o Toronto.

Um dos destaques do plantel é um brasileiro: o atacante Héber, revelado pelo .