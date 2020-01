Onde assistir a Corinthians x Juventude, pela Copa São Paulo?

O Timão enfrenta o clube gaúcho pela terceira fase da Copinha nesta segunda-feira

Tentando conquistar o 11º título da , o enfrenta o Juventude nesta segunda-feira (13), às 20h (de Brasília), em duelo válido pela terceira fase da . O duelo terá transmissão ao vivo do canal SporTV e, para quem não puder acompanhar, a Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Juventude DATA Segunda-feira, 13 de janeiro de 2020 LOCAL Estádio Municipal Doutor Lancha Filho - Franca, SP HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo do canal por assinatura SporTV. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

JUVENTUDE

Semi-finalista da Copinha em 2010, o clube gaúcho busca repetir a proeza e chegar até as fases finais da competição. Para isso, ainda está invicto na competição: o Juventude conquistou 100% na fase de grupos e, na segunda etapa, bateu o Francana nos pênaltis.

Agora, tem um adversário mais forte pela frente: enfrenta o todo poderoso Corinthians, maior campeão da Copinha. Para tentar a vitória, os gaúchos contam com o talento de Gabriel Aires, artilheiro do clube na competição com quatro gols marcados.

Provável escalação do Juventude: Deuner; Ochoa, Pedro, Jair e Dudu; Léo César, Serafini, Henrique e Gilson; Marcos Vinícios e Gabriel Aires

CORINTHIANS

Maior campeão da Copinha, o conta com desfaques: o goleiro Matheus Donelli e o lateral esquerdo Lucas Piton foram convocados por Tiago Nunes para integrar o time profissional. Gabriel Gallegos, com uma artroscopia no joelho direito, e Thalisson, que fez cirurgia após romper o ligamento, foram cortados da delegação.

Vitinho, que deixou o jogo contra o Cuiabá, na segunda fase do torneio, contundido, pode retornar. Diferente de Léo Pereira, que cumpre suspensão devido ao terceiro cartão amarelo.

Provável escalação do Corinthians: Guilherme; Daniel Marcos, Ronald, Felipe e Lucas Pires; Xavier, Vitinho (Rafael), Richard, Ruan Oliveira e Gabriel Pereira; Walisson.

ÚLTIMOS JOGOS

Juventude

JOGO CAMPEONATO DATA Comercial Ribeirão Preto 2 x 3 Juvenude de Futebol Júnior 9 de janeiro Juventude 2 (4) x (2) 2 Francana Copa de Futebol Júnior 11 de janeiro

Corinthians