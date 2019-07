Onde assistir a Corinthians x Flamengo, pelo Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (21) pela 11ª rodada do torneio

Após ser eliminado pelo nas oitavas de final da Copa do , o recebe a equipe carioca neste domingo (21), às 16h (de Brasília), na Arena Corinthians, pela 11ª rodada do Brasileirão. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o país (exceto MG), além do canal Premeire. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Corinthians x Flamengo DATA Domingo, 21 de julho LOCAL Arena Corinthians - , BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Getty Images

O duelo entre Corinthians x Flamengo será exibido pela TV Globo para todo o país (exceto MG), além do canal Premiere. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORINTHIANS

Ocupando a oitava posição do Brasileiro, com 15 pontos, o busca apagar o retrospecto negativo contra o em 2019. Após ser eliminado pela equipe carioca nas oitavas de final da , o time de Carille quer aproveitar agora a queda do rival nas quartas para tirar proveito.

"Espero que de repente eles sintam a eliminação. Que sintam a pancada. Não é fácil ser eliminado de um grande torneio como é a Copa do Brasil. Mas estamos preparados para tudo, pode ser que eles se motivem e queiram ganhar para apagar a atuação. Não só a atuação, mas acho que os pênaltis, que foi o mais doloroso. Estamos atentos a tudo e jogando dentro de casa temos de nos impor e vencer", disse Júnior Urso.

O técnico deve repetir a escalação do Corinthians e colocar em campo o mesmo time que venceu o , na última rodada, em Itaquera.

Escalação provável:

FLAMENGO

Já regularizado, o zagueiro Pablo Marí está à disposição de Jorge Jesus e pode estrear pelo Flamengo já neste domingo.

Visando a recuperação após ser derrotado nos pênaltis pelo -PR e ser eliminado da Copa do Brasil, o Rubro-Negro volta sua atenção para o Brasileirão antes do confronto das oitavas de final da Libertadores.

Para o duelo de domingo, o técnico Jorge Jesus deverá contar com o retorno de Bruno Henrique

Provável escalação: