Onde assistir a Corinthians x Avaí, pelo Brasileirão Série A 2019?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando a classicação para a Libertadores 2020, o enfrenta o já rebaixado Avaí na noite desta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para o interior de SP (Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos, Ipatetininga, Sorocaba) e SC, além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Avaí DATA Quarta-feira, 27 de novembro LOCAL Arena Corinthians - , BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do Corinthians quer a receuperação no Brasileirão / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para o interior de SP (Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos, Ipatetininga, Sorocaba) e SC, além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORINTHIANS

Vindo de derrota para o na última rodada, o Corinthians entra em campo com a obrigação da vitória nesta quarta.

Para o confronto, o técnico interino Dyego Coelho, não deverá contar com Boselli.

O está estacionado na oitava posição, com 50 pontos. A equipe não sabe o que é vencer há três rodadas.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Júnior Urso, Ramiro e Pedrinho; Gustagol (Mateus Vital) e Vagner Love.

AVAÍ

Já rebaixado para a do Brasileirão, o Avaí entra em campo buscando um término digno na temporada.

Jonathan e Wesley treinaram normalmente durante a semana e devem ficar à disposição para o confronto.

Por outro lado, Matheus Barbosa, expulso contra a na última rodada, está fora.

Provável escalação do Avaí: Vladimir; Lourenço, Kunde, Marquinhos Silva, Fernandes; Castro, Franco, Luanderson Silva; Paulista, Araújo, Paulo

RETROSPECTO ENTRE AS EQUIPES